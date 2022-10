Az Észak-Karolinában élő Amy Kupps élete egyáltalán nem mondható átlagosnak. Miután kirúgták a tanári állásából, minden percét a pornónak szentelhette, amivel, mint kiderült, egyáltalán nem keres rosszul: havonta körülbelül 25 ezer dollárt visz haza, ami átszámolva nagyjából 8,5 millió forint.

Ezen felül egy alkoholmámoros éjszakán összejött egy fiatal sráccal. A fiú végig Miss Kuppsnak szólította, ám csak másnap derült ki, hogy egy régi diákjával feküdt le. Később az is kiderült, hogy Kupps teherbe esett, de úgy döntött, megtartja a babát.

Azóta úgy tűnik, az erotikus modellnek annyira megtetszett a babavárás, hogy nem is akar megállni egynél, hanem akár 25-ig is hajlandó lenne elmenni. Ezt a tervét pedig alkalmi partnerekkel kívánja megvalósítani.

"Úgy gondolom, a világ jobb hely lenne, ha sok szép ember lenne benne, ezért az én génjeimmel és idegen pasikkal annyi gyereket akarok csinálni, amennyit csak lehet" – idézi a Daily Mail a volt tanárnőt.

Kupps nem tartaná meg magának a babákat, hanem azon gondolkodik, hogy béranyaként szülne másoknak szép utódokat. Elmondása szerint már most rengeteg ajánlatot kap férfiaktól, akik teherbe akarják ejteni, és nem is csak szinglik, de házasok is.