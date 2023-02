Ne feledjük, hogy a képzeletünkben bátran szárnyalhatunk. Lássuk hát a leggyakoribb szexuális fantáziákat!

Szex a főnökkel

Erotikus masszázs

Orvos-beteg kapcsolat

Nyitott kapcsolat

Szexért fizetni/szexért pénzt kapni

Szüzesség elvesztése

Durva és erőszakos együttlét

Szex azonos nemű partnerrel

Együttlét nem vér szerinti rokonnal

Exhibicionizmus (magamutogatás)

Fulladás/fojtogatás szex közben

Anális szex

Szex egy ismeretlennel

A szexuális fantáziák sora azonban ezzel nem ér véget. Következzen a lista másik fele, némi magyarázattal párosítva.

Dominancia és behódolás

A szexuális fantáziákban épp úgy előjön a partner feletti uralom megélése, mint az, hogy minket domináljanak. Egy ilyen vágy gyakran a felelősségtől való menekülést, vagy a legfőbb személy szerepében való kirándulást jelöli.

Rabság, kiszolgáltatottság

Ez lényegében azt jelenti, hogy valamilyen eszközzel – kötél, bilincs, ragasztószalag... stb. - az egyén képtelen legyen a szabad mozgásra, tehát teljesen ki legyen szolgáltatva a másik félnek.

Orális szex

Mind az adás, mind a kapás népszerű szexuális fantázia. Ennek oka gyökerezhet abban, hogy ez a fajta együttlét csak az örömszerzésről szól, más funkciója nincs.

Csoportos szex

Ez lehet egy édes hármas, de akár egy orgia is számtalan résztvevővel. Ebben több fantázia is keveredhet, mint a kukkolás, az exhibicionizmus, a hűtlenség, a felszarvazás, de irányulhat csupán a testiség gyönyörének habzsolására is.

Gang bang

Ez is egyfajta csoportos szex, de itt egyetlen résztvevő felé irányul az összes többi figyelme. A középpontban lévő személy egyszerre válik élvezeti eszközzé és a legértékesebb kinccsé, attól függően, hogy ki miként éli meg, kit miért izgat fel.

Hűtlenség

Ebbe beletartozik, hogy mi válunk hűtlenné, vagy elcsábítunk valakit, akinek párja van. A tiltott gyümölcs édessége ennek a mozgatórugója. Az, aki ilyesmiről fantáziál, nem feltétlenül akarja megcsalni a párját, egyszerűen csak élvezi, hogy eljátszhat a gondolattal.

Szex szokatlan helyen

Sokan képzelik el, hogy olyan helyen élnek át szexuális együttlétet, ami nem hétköznapi. Egy bevállalósabb számára ez lehet akár kivitelezhető helyszín, de teljességgel lehetetlen is – például egy erőmű, nem létező város vagy a világűr.

Kukkolás

Mások szeretkezésének meglesése sokak fantáziájában megjelenik, ami szinte kivétel nélkül együtt jár az önkielégítéssel.

Felszarvazás

Ez a hűtlenséghez kapcsolódik, de ebben az esetben a párunk az, aki megcsal minket, ráadásul úgy, hogy mi ennek szemtanúi vagyunk. Ez a fajta vágykép többeket izgat, mint hinnénk, de ez nem jelenti azt, hogy a való életben is szexuális izgalommal párosulna egy ilyen esemény.

Szex egy földönkívüli lénnyel/ szörnnyel

Az ilyen fajta együttlét egyrészt példátlan, másrészt tabu, és pontosan ez a két dolog teszi nagyon vonzóvá a szexuális vágy szempontjából.

Mazochizmus

A fájdalom megélése – pofon, korbács vagy más, akár durvább sérülést okozó tárggyal – a BDSM egy igen komoly szelete. A fájdalom, vagy annak fantáziája endorfint termel, ami növelheti a kéjt.

Szex a másik nem bőrében

A fantáziában sokak számára izgató az ellenkező nem szemszögéből megélni egy együttlétet. Ez nem jelenti azt, hogy másneműnek éreznénk magunkat: gyakran egyszerű kíváncsiság vagy magas empátia áll a hátterében.

Megaláztatás

A megalázással együtt járó fantáziák magukban foglalhatnak verbális lealacsonyítást, tárgyiasítást, nyilvános megszégyenítést, felszarvazást, szolgaságot, levizelést... stb. Emögött feltehetően az adott kultúra áll, ami gyakran kínos és kétes dolognak tartja a szexet.

