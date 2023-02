Az elképzelés a Get A Room nevű cég alapítója és vezérigazgatója, Josephine Declerck és társa, Kaja Wojciechowska fejéből pattant ki. A két, önmagát kifejezetten szexpozitívnak tartó vezető elárulta, hogy a privát kabinok használata pofonegyszerű lesz: az online foglalást követően megtörténik a kifizetés, ezután a gerlepár már zárkózhat is be egy szenvedélyes pásztorórára.

Három árkategória közül lehet választani: a Lovely 25 perc 59 fontért; a Naughty 40 perc 89 fontért, a VIP pedig 55 percet kínál 99 fontért. A kapszulákban elérhető lesz majd telefontöltő, fogkefe és óvszer is, valamint minden használat után lepedőt és törölközőket cserélnek bennük – írja az iq-mag.net.