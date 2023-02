Bár már 30 éve, hogy megtalálták az angliai Vindolandában, a Hadrianus falától délre fekvő erődben, de eddig még senki nem vizsgálta meg, hogy az eszközt mire használhatták.

Most viszont két szakértő arra jutott, hogy a pénisz formájú tárgy mérete és kialakítása is egy normál emberi hímtaggal megegyező, így ez lehet ez első ismert tárgy, amely azt igazolja, hogy már az ókori Rómában is használtak szexjátékokat.

A szakértők ugyanakkor elismerték, hogy a kérdéses tárgy egy szobor része is lehetett, de akár egy mozsárral együtt is alkalmazhatták, amikor élelmiszereket vagy gyógyszereket zúztak össze - írja a Metro.