Több, eddig sosem hallott történetet írt meg Britney Spears az október 24-én megjelent memoárjában: ezek között azt a hiánypótló információt is megosztotta, mikor veszítette el a szüzességét.

Az énekesnő többek között arról is vallott, hogy abortuszon esett át, miközben Justin Timberlake-kel járt, a férfi ugyanis nem vágyott babára, most pedig a rajongók azt is hogy megtudhatták mikor vesztette el szüzességét.

Tekintettel arra, hogy olyan sok tinédzser rajongóm volt, a menedzsereim és a sajtó emberei sokáig próbáltak úgy beállítani, mintha örök szűz lennék. - idézi az Unilad.

Tizennégy éves korom óta szexeltem – tette hozzá, és azt is kifejtette, máig sem érti, miért kellett eltitkolni az igazságot.

Az énekesnő a könyvében Colin Farell-el folytatott rövid románcáról is mesélt, szerinte szenvedélyes, ám rövid viszony volt közöttük, ám a színész mindig csak a kis cuki barátjaként emlegette.