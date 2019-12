Ha a szabadban nem is tudunk hóembert építeni, otthonunkba mindenképp érdemes becsempészni egy-két havas dekorációt. Cikkünkben mutatunk három olyan ötletes hóember-dekorációt, amit akár a gyerekekkel együtt is elkészíthetünk.

Hajtogass hóembert

A következő videó segítségével hóembert hajtogathatunk papírból. Nagyon jó móka, ráadásul igazán egyszerű. Két darab fehér lapból már el is készül a teste, amit aztán színes papírból kivágott motívumokkal, orral, szemekkel, kalappal és gombokkal díszíthetünk.

Hóember zokniból

Ki gondolta volna, hogy egy pár fehér zokni jó lehet arra, hogy hóembert készítsünk? Csak vágjuk félbe a ruhadarabot, töltsük meg rizzsel, madzaggal formázzuk meg a testét és színes zoknidarabokkal dekoráljuk: tegyünk a nyakába sálat, a fejére pedig sapkát.

Hóember-váza

Fogj egy üres üveget, húzz rá egy félbevágott zoknit és tömd ki vattával a testét. Köss középre egy szalagot, majd varrj a testre gombokat, illetve kesztyű és sapka formájú piros szövetet. Az így kapott hóembert vázaként is használhatod, akár fenyőágat is tehetsz bele, vagy bármilyen ágat, amire aztán díszeket is aggathatsz.