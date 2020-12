Több éve együtt vagytok, és kissé ellaposodott a szexuális életetek? Régóta beszélgettek arról, hogy kellene valami újítás? Netán rendszeresen használtok bizonyos izgató kellékeket? Bármilyen helyzetben is vagytok, ha a másikban van némi nyitottság, akkor egy ilyen erotikus ajándékkal egészen biztosan nyerő leszel!

Természetesen ahhoz, hogy megtaláld a legmegfelelőbbet, ismerned kell a saját és párod vágyait, no meg persze a határait. Lehetséges, hogy egy szexi ruha vagy egy erotikus társas is elég izgató, de a korbács, bilincs se elvetendő. A szenvedélyes szexuális életet élők esetén jöhetnek a merészebb dolgok, mint a felcsatolható dildó, a szájpecek, a nyakörv pórázzal, latex ruha, különböző kötöző eszközök vagy épp páros vibrátor is.

Hidd el, nem kell pironkodnod, ha elmész személyesen egy nagyobb erotikus üzletbe és az eladó segítségét kéred! Előtte lehetsz teljesen őszinte, nem fog se kinevetni, se megbotránkozni. Azon lesz, hogy megtaláld számotokra a lehető legideálisabb szexuális segédeszközt.

Az online vásárlás is remekül működik, bárhová is rendeled, nem kell aggódnod, hiszen ezeket mindig olyan csomagolásban küldik, hogy a kibontásukig senki még csak meg sem sejtheti, mit rejtenek.

Mi alapján válassz?

Abban az esetben, ha már beszélgettetek hasonló dolgokról, néztetek együtt pornót, ismered a titkos vágyait, amikre te is nyitott lennél, akkor már van egy erős kiindulópontod. Ám, ha csak sejtéseid vannak, sose lőj túl a célon! Örömöt akarsz okozni, nem pedig kínos pillanatokat. Egy ilyen ajándék – hiába a másiknak van címezve – lényegében a kettőtöké. Tehát csak olyat vegyél, ami téged is izgatna, hiszen közösen fogjátok használni, a közös gyönyörszerzés oltárán.

Abban az esetben, ha valami megtetszik, de bizonytalanságot ébreszt benned, akkor nem találtad meg a megfelelőt. Hidd el, érezni fogod, ha megtaláltad AZT!

Sok helyen lehet csomagokat, készleteket kapni, ezekben többféle szexuális játékszer is megtalálható, egy bizonyos vérmérséklet vagy érdeklődési kör szerint. Szuper választás lehet, ha több dologgal is szemezel, de nem tudsz dönteni.

Mikor add át?

A szexuális játékszereket, kellékeket rejtő ajándékcsomagokat ne a családi bejglizés közben rejtsd a karácsonyfa alá. Hidd el, szörnyen kínos pillanatoktól mented meg magatokat, ha először csupán egy aprósággal leped meg a kedvesedet egy boríték társaságában, amiben előrevetíted a fő ajándékot.

Fel kell készülnöd arra, hogy azonnal bevetnétek a kis hancúr kelléket, így célszerű az ajándék átadását nem a karácsonyi vacsora utánra közvetlenül megejteni, főleg, ha már kétszer repetáztatok. Add át reggel, vagy húzd el a következő nap estéjéig, és utána élvezzétek egymást!