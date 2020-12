A karácsonyi ajándékok csomagolása a kreatív, kézügyességgel megáldott emberek számára nem nagy kihívás. Azoknak viszont, akik nem rendelkeznek a fent említett készségekkel, gondot jelenthet, hogyan készítsék el az ajándékokat. Nekik szeretnénk most kedveskedni - összegyűjtöttünk ugyanis néhány egyszerű, mégis igazán stílusos variációt.

Natúr színek

Klasszikus csomagolás:

Ahogy az elmúlt években is, úgy idén is tökéletes választás lehet a natúr csomagolópapírok használata. A klasszikus csomagolást megbolondíthatjuk egy színes szalaggal, amire üdvözlő cédulát, fenyőágat vagy akár egyéb díszeket is akaszthatunk. A natúr csomagolópapír remekül harmonizál a piros-fehér csíkos szalagokkal, de a zöld és pasztell árnyalatok is tökéletes választás lehet.

Tipp: Ha extrán natúr csomagolásra vágysz, válassz natúr csomagolópapírt, amit köss át spárgával és tűzz bele szárított terméseket, vagy egyszerűen csak egy fenyőágat.

Zacskós csomagolás:

Ha nincs kedvünk a hajtogatással bajlódni, boltokban beszerezhető papírzacskókba is tehetjük az ajándékainkat. Ez a megoldás, bár jóval egyszerűbb, mint a klasszikus csomagolás, mégis tökéletes összképet eredményezhet. Attól függően, mekkora ajándékokat szeretnénk becsomagolni, akkora méretű zacskót válasszunk. Hajtsuk be a zacskó száját, tűzőgéppel tűzzük össze. Hatalmas masnival, vagy csipke hatású papírral díszíthetjük. Ha szeretnénk, akár személyes idézeteket is írhatunk a zacskó oldalára arany, ezüst vagy piros filctollal.

Tipp: a kis és közepes méretű ajándékok mutatnak a legjobban ennél a megoldásnál.

Színes megoldások

Nem csak a natúr, skandináv trendek hódítanak az idei évben. Ha valaki a színeket szereti, bátran használhatja is őket.

Az egyszínű piros, arany, fehér, ezüst, zöld színeken kívül, a csíkos, a pöttyös és a kockás papírok is igazán trendi választások 2020-ban.

Arra figyeljünk, ha színes csomagolást választunk, hogy mindenképpen a papírral harmonizáló szalagokat, díszítéseket használjunk.

DIY dekorációk csomagoláshoz:

Nem kell drága dekortárgyakat vásárolnunk ahhoz, hogy stílusos elemekkel dobjuk fel a karácsonyi csomagolásunkat.

- narancsot vágjunk karikákra, szárítsuk meg, majd ezzel dobjuk fel a csomagunkat.

- fenyőágat fújjunk be hó spray-vel, tűzzük azt a szalagok közé

- fonalból formáljunk gombolyagot és azzal díszítsünk

- tobozokat ezüst és arany spary-vel fújjunk be és használjuk azokat.

Csomagolási technika:

A klasszikus csomagolás nem egyszerű feladat azok számára, akik még sosem próbálták. Némi rutinnal azonban gyerekjáték lehet ez a technika. Megmutatjuk most, hogyan is néz ki egy klasszikus csomagolási technika.

Tipp: mindig készítsd elő az ollót, a ragasztót, a papírt és minden dekorációs elemet, hogy ne menet közben kelljen keresgélned.