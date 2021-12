A közös délutáni vagy esti mesélésnél nincs is nagyobb öröm a kicsik számára. Összebújni, kinyitni a kedvenc könyvet és hallgatni, ahogyan anya vagy apa felolvas.

Néhány évtizede még az is szenzációnak számított, ha este megnézhettünk egy mesét a televízióban, majd indulhattunk fogat mosni, ahogyan azt a TV-macitól is láttuk. Ma azonban a gyerekek a tévé mellett, laptopon, tableten és telefonokon keresztül veszik magukhoz a napi meseadagot, sokszor teljesen egyedül. A mese jó, a mese kell, ám nem mindegy, milyen mese és hogyan. Sokszor valóban kényelmes a gyereknek benyomni a mesecsatornát, amíg elkészül a vacsora vagy szombat reggel, ha a legkisebbeket már hatkor kidobja az ágy, ám a valódi varázslatot nem a képernyők villogása rejti, hanem a szülővel együtt töltött közös idő és az olvasás. Régimódi? Igen, mégis minden gyerek imádja. Próbáljuk ki és meglátjuk, hogy milyen jó este, a félhomályban összebújva mesélni és mesét hallgatni. Ehhez pedig ajánlunk is három cuki, karácsonyi verses mesét, hogy együtt tudjunk hangolódni a legkisebbekkel az ünnepekre.

Alan Alexander Milne: János király karácsonya

János király nem volt jó,

volt görbe dolga sok.

És néha senki sem szólt hozzá,

így teltek a napok.

És aki látta, nem köszönt,

szótlan továbbhaladt,

csak gőgös pillantása hullt

Jánosra és továbbvonult,

ő némán állt és elpirult

koronája alatt.

János király nem volt jó,

nem kedvelték, tehát

nem látogatták, hasztalan

forralt mindig teát.

S ha eljött a december,

karácsony csillaga,

polcán a sok kis cédulát,

mely boldog ünnepet kívánt,

soha nem írta jóbarát,

csak mindig ő maga.

János király nem volt jó,

s ajándékot, noha

vágyott reá, nem is kapott

sok éven át soha.

De karácsonykor mindig,

míg szépen énekelt

a lantos és jó pénzt kapott,

ő harisnyával caplatott

a kéményhez, kirakta ott

a félő reménye kelt.

János király nem volt jó,

s így magányosan élt,

egyedül tervelt levelet,

míg a tetőre ért.

Leírta és lerakta, így

kért fájdalmára írt:

„E lap mindenkinek kiált,

szent karácsonyhoz legkivált."

Sarkában nem „János király"-t

szerényen „Jancsi"-t írt.

„Szeretnék egy kis puskát

és egy kis édességet

és egy kis csokoládét

a szopogatás végett;

a narancsot se bánom,

a diót szeretem,

úgy szeretnék egy zsebkést,

mely vígan szeletel.

És, ó Karácsony Apó, kérlek, hogy kegyesen

hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem!"

János király nem volt jó –

a csatornacsövön

szobájába csúszott megint,

és várta, hogy mi jön.

És egész éjjel ott feküdt,

félt és remélt bután.

„No, azt hiszem, ő járhat ott"

(a homloka is izzadott)

„biztos ajándékot hozott

sok hosszú év után."

„Jaj, felejtsd el a puskát,

felejtsd az édességet,

és csokoládé sem kell

a szopogatás végett,

a diót, a narancsot

már nem is szeretem,

és van már egy zsebkésem,

mely majdnem szeletel.

De ó, Karácsony Apó, kérlek, hogy kegyesen

hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem!"

János király nem volt jó –

karácsony reggel

eljött vidáman, s számtalan

szép ajándék vele.

A harisnyákban játékok,

sok-sok kíváncsi szem

mindenre boldogan tekint,

János mogorván mondja: "Mint

sejtettem, úgy történt, úgy történt megint:

számomra semmi sem."

„Szerettem volna puskát

és egy kis édességet

és egy kis csokoládét

a szopogatás végett;

kértem diót, narancsot,

mert nagyon szeretem,

és minthogy nincs zsebkésem,

hát nem is szeletel.

És ó, Karácsony Apó, nem hozott kegyesen

Egy igazi nagy piros gumilabdát nekem!"

János király kinézett

durcásan ablakán:

lent nagy vidáman játszott

sok fiú s kisleány.

Mind irigyelte őket,

állt rendületlenül...

S hát, íme, pirosan beszáll

egy jó nagy labda, a király

fején pördül, de meg nem áll,

s az ágyára repül.

És, ó Karácsony Apó,

háláját rebegi,

mert hoztál egy nagy

igazi

gumilabdát

neki!

Szabó Lőrinc: Esik a hó

Szárnya van, de nem madár,

repülőgép, amin jár,

szél röpíti, az a gépe,

így ül a ház tetejére.

Ház tetején sok a drót:

megnézi a rádiót,

belebúj a telefonba,

lisztet rendel a malomba.

Lisztjét szórja égre-földre,

fehér lesz a világ tőle,

lisztet prüszköl hegyre-völgyre.

Fehér már a város tőle:

fehér már az utca,

fehér már a puszta,

pepita a néger,

nincs Fekete Péter,

sehol,

de sehol

nincs más

fekete,

csak a Bodri

kutyának

az orra

hegye

és reggel az utca, a puszta, a néger,

a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter

és ráadásul a rádió

mind azt kiabálja, hogy esik a hó!

Móra Ferenc: Mártonka levele

Aranyos nagyapó,

ákom-bákom-mákom,

szíveden kopogtat

kis unokád, Márton.

Szíveden kopogtat

gyönge kis ujjával,

könnyeket pergető

nehéz bánatával.

Mit ér, amit küldtél,

a szép csengős szánkó?

Az egész határban

régen nincsen már hó.

Aranyos nagyapó,

ákom-bákom-mákom.

tudod-e, mire kér

kis unokád, Márton?

Gyere el mihozzánk,

légy te a Télapó:

fehér szakálladból

hátha hull majd a hó.

Hátha hull belőle

erdőre, mezőre,

hátha a tavasz még

visszaijed tőle.

Borókás tetejű

kerek halom haván,

hátha repülhet még

csengve-bongva a szán.

Gyere el, nagyapó,

ákom-bákom-mákom,

csókolom a kezed:

kis unokád, Márton.

Weöres Sándor: Suttog a fenyves

Suttog a fenyves, zöld erdő,

Télapó is már eljő.

Csendül a fürge száncsengő,

véget ér az esztendő.

Tél szele hóval, faggyal jő,

elkel most a nagykendő.

Libben a tarka nagykendő,

húzza-rázza hűs szellő.

Suttog a fenyves, zöld erdő,

rászitál a hófelhő.

Végire jár az esztendő,

cseng a fürge száncsengő.

(Forrás: CINI-CINI MUZSIKA)