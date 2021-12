"Nem vagyunk babonásak, de egyhez ragaszkodunk: az utolsó pillanatra hagytuk a bevásárlást. Most készül a gyerekszoba. Amikor ajándékba kaptam egy kis babaruhát, azt is gyorsan eldugtam, babonából. Izgatott vagyok, sokat mocorog, nagyon aktív, így nem igazán ad okot aggodalomra" – vallotta be a HOT! magazinnak Eszter.

Hajdú Péter előző házasságából született gyermekei is nagyon várják a testvérük születését. A kislánya biztos sokat segít majd a baba körül, a kisfia pedig majd a sportolásba vezeti be a picit - árulta el a showman.

Eszter programozott császármetszéssel fogja világra hozni kisfiukat, Péter is ott lesz.

"Apás szülés lesz, már nagyon várom. Esztinek volt egy nőgyógyászati beavatkozása, amikor méhen kívüli terhessége volt, ezért csak a császármetszés jöhet szóba" – tette hozzá Hajdú, majd szerelme is úgy fogalmaz, hogy nagyon várja már, hogy édesanya lehessen.

Hajdú Péter a gyerekkori karácsonyáról is mesélt. Kiderült, hogy gyerekkorában az édesanyjával mindig moziba mentek szenteste és mire hazaértek, már a feldíszített fa várta őket. Reggel pedig mire felkeltek, megérkezett a Jézuska.

"Nekem a Jézuska életem csalódása volt. Hittem benne, bizonyítékokat gyűjtöttem, hogy már pedig létezik. Amikor a szüleim elmondták az igazságot, nagyon csalódott voltam" – nyilatkozta Hajdú.