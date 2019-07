30 éve felforgatta a hazai zenei életet a Casanova, amit azóta is imádnak. Most új köntösbe csomagolva hallhatják az emberek a régi nagy slágert Lotfi Begi, Curtis és Dér Heni közreműködésével.

Pörgős, szexi és fülbemászó verziót készítettek Zoltán Erika nagy slágeréhez, a Casanovához, ami 30 évvel ezelőtt teljesen lázba hozta a hazai közönséget, népszerűsége pedig azóta is töretlen. A daltól új köntösében is hasonló sikereket remélnek. Lotfi Begi, Dér Heni és Curtis fogott össze Zoltán Erikával, hogy a Casanova 2019-es verziója is úgy felforgassa a diszkókat, ahogy annak idején az eredeti.