Nehéz lenne összeszámolni, hogy a szombati nap fellépőinek összesen hány Grammy-díja van: Macklemore-ral és a The Nationnel dörrent a szombat a Szigeten, de a Dan Panaitescu Nagyszínpadon köszönthetjük Mura Masat és a Halott Pénzt is.

A Halott Pénz idén ünnepli 15. évfordulóját, egy ilyen kerek szülinapon pedig természetesen a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a helyük. Az év egyik meglepetése, hogy az idei Grammyn a legjobb remixnek járó díjat is bezsebelő Mura Masát köszönthetjük a Halott Pénz után, majd a rap vonalat viszi tovább a visszatérőnek számító Macklemore. A Nagyszínpad záróprodukciója a The National koncertje lesz. A legendás indie-csapat nemrég három új dalt is megjelentetett hamarosan érkező I Am Easy to Find című lemezéről, így várhatóan a slágerek mellett már ezekből is kapunk ízelítőt.

A beállások között, 19 órakor ezúttal egy izgalmas performanszot láthatunk a Love Revolution színeiben. Drew Dollaz utcai táncosként vált világhírűvé, aki amellett, hogy hihetetlenül hajlékony, többféle mozgásforma ötvözésével alakította ki saját stílusát. A mozgás mellett Drew emberi jogi kérdésekben is igyekszik hallatni a hangját: fókuszában az öngyilkossághoz vezető bullying, a szegénység és az oktatás hiányából fakadó problémák állnak, különleges koreográfiáját is ezek a problémák ihlették.

A Mastercard Stage by A38 sátorban egy fiatal, osztrák banda áll színpadra, a Wanda, akik német nyelven prezentálják táncos, indie pop dalaikat. Utánuk a Son Lux álomszerű dalaiban merülhetünk el. A New York-i zenekar post-rock és elektronikus hangzásokkal átszőtt dallamai filmszerű, atmoszférikus hangulatot varázsolnak majd az egész sátorba. Őket James Blake multiinstrumentalista dalszerző követi.

A Blasterjaxx, holland duója house ütemeivel húz be mindenkit a Bacardí Arénába, de itt lép fel a belga hardstyle producer, Coone és Metzker Viktória is.

Érdemes akár már délelőtt szétnézni a fesztiválon, és elmerülni a legkülönfélébb nappali programokban is. Például éppen a Cirque du Sziget előadásain. A hatalmas, 900 fős cirkuszi sátorban mindennap 14 órától egészen 23-ig váltják egymást a nemzetközi cirkuszművészet legérdekesebb társulatai. A Cirque Inextremiste előadásában például egy mozgássérült akrobata egy markológép segítségével válik a társulat legerősebb tagjává, az első, csak etióp művészekből álló társulat, a Circus Abyssinia pedig az artistává válás folyamatát mutatja be két kisgyerek szemszögéből. Idén is szórakoztat bennünket a Cirque Alfonse egy igazán őrült darabbal, míg a Flip Fabrique egy nyaralót varázsol a sátor közepére. A darabok közti szünetekben pedig a szabadtéri színpadon váltják egymást a társulatok, rövid, elgondolkodtató, lélegzetelállító vagy éppen rekeszizomedzően vicces előadásaikkal.