Kerekezz a moziban, íme a legjobb biciklis filmek

Augusztus végén kerül a hazai mozikba a Raoul Taburin című francia film, amely főhőse egy kisvárosi kerékpáros legenda – aki valójában nem is tud biciklizni. A filmtörténelemben számos nagyszerű alkotás adózott már a kétkerekű szenvedélynek, így megragadtuk az alkalmat, hogy listára gyűjtsük a kedvenc biciklis filmjeinket.

Biciklitolvajok (1948)

A második világháború utáni Olaszország szegény, kiszolgáltatott társadalmi rétegeit is meg akarta mutatni a neorealizmus filmes irányzata, amely formailag is természetesebb, valósághűbb ábrázolásra törekedett. Ennek az irányzatnak az emblematikus filmje a Biciklitolvajok, melynek plakátragasztó főhőse számára munkaeszköz is a kerékpár – és épp ezért tragikus, az egész életét romba döntő esemény az, amikor ellopják azt.

Szerelmes biciklisták (1965)

A magyar filmtörténetnek is megvan a maga híres biciklis filmje, méghozzá Bacsó Péter (A tanú, Te rongyos élet) egyik korai rendezése. A film fiatal, szerelmi háromszögbe keveredő főhősei számára igazi létforma a kerékpározás, ezt pedig nem kevés öntudattal képviselik a Balatonra érkezve is.

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)

Bicikli egy westernben? Bizony, lehetséges! Ugyan a filmtörténet egyik legnagyszerűbb vadnyugati mozijában és az életükért menekülő pisztolyhősök történetében csak egy különálló, idilli szerelmes epizód Paul Newman mókázása a drótszamárral (melynek kaszkadőrmutatványait is maga hajtotta végre), de talán épp ezért tudott ez a párbeszéd nélküli, zenére tökéletesen vágott jelenet minden idők talán leghíresebb biciklis jelenetévé válni.

Pedálkirály (2001)

A Raoul Taburin főszereplője, a belga komikussztár Benoit Poelvoorde már korábban is játszott biciklis filmben. Ő alakította a Pedálkirály főhősét, aki a kerékpársport hőskorszakának amolyan ügyefogyott Rockyja. A képességei nem predesztinálnák nagy sikerekre, de az akaratereje mégis sikerre viszi. Meg esetleg a dopping is, és az ezzel való szembesítést bizony nehezen viseli.

Srác a biciklivel (2011)

A Dardenne fivérek a kortárs európai filmművészet élvonalának alkotói, és mint ilyenek, természetesen tisztában vannak az európai filmművészet előzményeivel is. Ebben a filmjükben például a Biciklitolvajokat idézték meg, csak épp náluk egy családi traumákkal sújtott, kezelhetetlennek tűnő kisfiú biciklijének eltűnése indítja be a cselekményt.

Fék nélkül (2012)

Manapság is vannak, akik számára a bicikli mindennapi munkaeszköz. Ők a kerékpáros futárok, akik a nagyvárosok utcáin gyakran gyorsabban célba érnek a forgalomban cikázva, mint a náluk erősebb járgányokon közlekedő konkurencia. Ebben a filmben viszont valaki sokkal erősebbel kell szembenéznie a főszereplő Joseph Gordon-Levittnek – a táskájában ugyanis olyan csomag lapul, amiért nagyon sokan nagyon sok mindent megadnának.

Raoul Taburin (2018)

Augusztus 29-től játsszák a hazai mozik a Raoul Taburin című filmet, ami egy elragadó francia kisvárosban játszódik, és a furcsa főhőséről szívmelengető humorral mesél – ha azt mondjuk, hogy az Amélie csodálatos életének forgatókönyvírója jegyzi, akkor sejthető, hogy mire számíthatunk tőle. A csodabogár főhőse egy olyan bicikliszerelő, aki mindenkinél jobban ért a kerékpárokhoz, és legendásak a fiatalkori mutatványai is a nyeregben – épp csak van egy titka: igazából sosem tudott biciklizni.