Szeptemberben egy új változatban ismét a mozikba kerül minden idők egyik legkülönlegesebb filmje, Francis Ford Coppola vietnámi háborúban játszódó klasszikusa, az Apokalipszis most. A jeles alkalomból listára gyűjtöttük a szerintünk legemlékezetesebb háborús mozikat.

A tizedes meg a többiek (1965)

Büszkeségünkre a magyar filmnek is van örökzöld háborús filmje, még ha A tizedes meg a többiekben nem is az óriási csatajelenetek viszik a prímet, hanem a történelem Kelet-Európában oly gyorsan változó körforgásához fifikásan alkalmazkodni próbáló emberek és sorsok, meg persze a humor. Hisz az oroszok már a spájzban vannak, sőt egy idő után már nem csak ott.

A piszkos tizenkettő (1967)

A második világháborús kalandfilmek egyik klasszikusában súlyos büntetésekre ítélt fegyencekből szerveznek kommandót az amerikaiak egy kockázatos, és titkos németországi bevetés végrehajtására. A cseppet sem úriemberekből álló csapat tagjainak így elvileg nincs vesztenivalójuk, de a sztárparádét (Charles Bronson, Telly Savalas, John Cassavetes, Donald Sutherland) felvonultató, és évtizedek óta kultstátuszban leledző filmben persze kiderül, hogy a rosszfiúknak is van szívük.

Apokalipszis most (1979)

A Vietnámban játszódó filmek szinte külön alműfajt jelentenek a hollywoodi háborús filmeken belül, és közülük a leghíresebb-leghírhedtebb újravágott verzióban kerül szeptember 5-étől ismét a hazai mozikba. Francis Ford Coppola filmje egy hajóút története, mely egy megőrülő, és a dzsungelban saját birodalmat alapító ezredes (Marlon Brando) felkutatásáért zajlik, de egyben letaglózó utazás a háború borzalmai és az emberi lélek mélyére is.

A szakasz (1986)

Szintén a vietnámi háborúnak állít elborzasztó emléket A szakasz is, aminek az a Charlie Sheen a főszereplője, akinek az apja, Martin Sheen a listánk apropójául szolgáló Apokalipszis most főhőse. Oliver Stone véresen valóságos filmje egy zöldfülű fiatal srác szemén át mutatja meg a háború poklát, és ebben található minden idők egyik leghíresebb, más filmekben azóta számtalanszor megidézett (sőt kiparodizált) haláljelenete is.

Acéllövedék (1987)

Stanley Kubrick minden műfajban klasszikusokat alkotott, nem volt ez másképp a háborús mozival sem. Az Acéllövedék első fele egy kiképzőbázison játszódik, ahol a bekerülő újoncok közül a szadista őrmester kipécézi magának a túlsúlyos Pyle közlegényt, és halálra szívatja. Ez pedig szó szerint értendő, hisz a megkattanó Pyle némi ámokfutást követően végül puskacsövet vesz a szájába. A többieknek (és a nézőknek) pedig még csak ezután jön az igazi háború, nem kevésbé bizarr pillanatokkal.

Becstelen brigantyk (2009)

Annyi más rendezőnagysághoz hasonlóan Quentin Tarantino is megalkotta a maga háborús filmjét tíz évvel ezelőtt, és magához méltóan csavart is egyet a képleten. A sztori végére ugyanis kiderült, hogy egy alternatív történelem eseményeit látjuk, ahol bizony akár Hitlert is ki lehet nyírni, ráadásul micsoda élvezettel!

Dunkirk (2017)

A háborús mozik legfrissebb klasszikusának címére vélhetően leginkább Christopher Nolan filmje pályázhat, aki a második világháború fontos fordulópontjának számító dunkerque-i csata eseményeit három különböző nézőpontból, földről, vízből és levegőből mesélte el, mesterien adagolt feszültséggel, szinte szavak nélkül és lenyűgöző vizualitással.