Véletlenek sorozatának köszönheti színészi karrierjét Forgács Gábor

Fiatalként nem voltak színészi ambíciói, a Ki mit tud?-ra is barátai unszolására jelentkezett - egy jódlival - az akkor műszaki pályán tevékenykedő Forgács Gábor.

Évtizedek óta meghatározó alakja a hazai színművészetnek Forgács Gábor, aki nemcsak humoristaként, de szinkronszínészként is generációk kedvence. Azonban azt kevesen tudják, hogy karrierjét műszaki területen kezdte. Csupán barátai unszolására választotta az előadóművészetet szakmájának.

„Irodagép-műszerészként dolgoztam, amikor a barátaim rábeszéltek, hogy jelentkezzek a Ki mit tud?-ra. Tábortűzi énekesként hallottak, unszoltak, hogy jelentkezzek, csak miattuk mentem el a meghallgatásra. Ha ők nincsenek, lehet, hogy sose lépek erre a pályára. Nem szerettem volna színész lenni, szerettem az akkori szakmámat. Igaz nem is színészként, hanem énekesként, egy jódlival mutatkoztam be. Nyolc éves koromtól szerelmese voltam ennek a műfajnak, aminek az ének kategória második helyezését köszönhetem. Onnantól kezdve hihetetlen népszerűség vett körül. Egy évet dolgoztam még, de szerencsére olyan sok haknim lett – többek között – Koós Jánossal, hogy otthagytam a civil szakmám" – árulta el a színész a 95.8 Sláger FM-en, ahol arra is kitért, milyen sok film- és komikusi szerepben próbálhatta ki magát.

A 71 éves színész manapság sem tétlenkedik. Számtalan fellépése és szinkron munkája van, amelynek nagyon örül. „Imádom, amit csinálok. Mindig van dolgom, egyik helyről a másikra megyek, mindegyik részét szeretem és élvezem az életemnek. Sokat tömegközlekedem és néha csak úgy rámtör utazás közben az érzés, hogy boldog vagyok. Jó lenne, ha másokon is ezt látnám. Az emberek bezárkóztak, félnek egymástól. Nekem is voltak nagy csalódásaim, olyanokban, akiket a legnagyobb barátaimnak hittem. Mégis, jó lenne, ha ez a zárkózottság, bizalmatlanság nem lenne az emberekben és visszamosolyognának egymásra a villamoson" – mondta a Sláger Témában Forgács Gábor.