Tudtad, hogy kitől örökölte a szépségét? Hogy miért féltek együtt játszani vele a férfi kollégák? Hogy miért nem játszott soha színpadon? Mindezeket és még sok minden mást is megtudhatsz cikkünkből a szeptember 20-án születésnapos Sophia Lorenről.

1.

Eredetileg nem Sophia Lorennek hívják. Sofia Villani Scicolone néven született Rómában. Az apja annak ellenére nem vette el soha az anyját, hogy az két gyermeket is szült neki. Ennek az votl az oka, hogy nemesi származású apja közben házasságban élt egy másik nővel, Sophia Loren így lényegében apa nélkül nőtt fel, ami a második világháború viszontagságos éveiben különösen nehéz gyerekkort jelentett.

2.

A szépségét minden bizonnyal az anyjától örökölte, aki 1932-ben megnyert egy Greta Garbo hasonmásversenyt, és Hollywood is felfigyelt rá, de a családja nem engedte el, hogy valóra váltsa az amerikai álmot.

3.

A szegénységből az szakította ki a kis Sofiát, hogy 14 évesen benevezett a Miss Italia szépségversenyre, ahol bejutott a döntőbe, és ott felfigyelt rá Carlo Ponti producer.

4.

A nála 22 évvel idősebb férfi afféle (ellentmondásos) apafigura lett számára. Ő mentorálta, segítette világhírű színésznővé válni, ugyanakkor szerelmi viszonyt is kezdett vele, méghozzá a felesége mellett. Csak sok évvel később vált el, és vette el végül Sophia Lorent, akivel viszont aztán évtizedeken át, a férfi haláláig házasságban éltek.

5.

Az első filmjeiben még más művésznéven, Sofia Lazzaro-ként szerepelt. Ez a név onnan jött, hogy a rajongói szerint a szépsége ugyanúgy feltámasztaná Lázárt, ahogyan Jézus tette azt.

6.

A Sophia Loren művésznév úgy keletkezett, hogy az akkoriban népszerű svéd színésznő, Marta Torén nevén csavartak egyet Goffredo Lombardo olasz producer ötletére.

7.

Sophia Loren egyik leghíresebb filmje az Egy asszony meg a lánya, amiben eredetileg a lány szerepére akarták szerződtetni őt. A forgatás idején 25 éves Loren viszont ragaszkodott hozzá, hogy az anyát akarja eljátszani, és az alakításáért elnyerte az Oscar-díjat is.

8.

Ő volt az első színésznő, aki egy nem angol nyelvű szerepért nyerte el a Legjobb női alakítás Oscar-díját.

9.

A nyolcvanas éveket lényegében kihagyta a karrierjében, egyetlen mozifilmben sem szerepelt ez idő alatt, hiszen ekkor voltak kicsik a gyerekei, és inkább velük akarta tölteni az időt. Egy-két tévés munkát azért elvállalt, például a Sophia Loren: Her Own Story című tévéfilmet, ami a saját életéről szólt, és amiben önmaga mellett az édesanyját is eljátszotta.

10.

Ő volt az első színésznő, aki a hírnevére egész üzleti birodalmat alapozott, saját parfüm- és szemüvegmárkával.

11.

1982-ben adóelkerülés miatt elítélték, és ő azt választotta, hogy a pénzbírság helyett inkább 19 nap alatt leüli börtönben a büntetését.

12.

Azon kevés színésznő közé tartozik, akik soha nem léptek színpadra, ennek az oka pedig egyszerű, annyira lámpalázas, hogy képtelen élő közönség előtt játszani.

13.

Magassarkú cipőben, és a szokásos dús frizurájával 180 cm feletti a magassága, ezért pedig a karrierje során sok, nála alacsonyabb férfi színész ódzkodott együtt játszani vele. A hivatalos testmagassága egyébként 175 cm.

14.

2007-ben minden idők legidősebb modelljeként szerepelt a híres Pirelli naptárban. 72 éves volt ekkor.

15.

Sophia Loren rendelkezik családi kapcsolatokkal hazánkban is. A fia, ifjabb Carlo Ponti a magyar hegedűművészt, Mészáros Andreát vette feleségül, a Budapesten tartott esküvőn pedig természetesen részt vett Sophia Loren is.