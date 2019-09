Celine Dion csütörtökön jelentette be Courage című világkörüli turnéjának újabb észak-amerikai és európai állomásait. Szeptember 18-án Québec Cityben kezdődött a turné, amely több mint tíz év után az első koncertkörútja az Egyesült Államokban és Európában.

A Courage World Tour Celine Dion új, azonos című albumához kapcsolódik, amely novemberben lát napvilágot, a korong hat év után az első angol nyelvű lemeze. Az énekesnő mintegy 100 városban mutatja be élőben a hanganyagot. Az európai turné 2020 májusában indul, az állomások között szerepel többek között Prága, München, Párizs, Berlin, Stockholm, London és Budapest.A Papp László Budapest Sportarénában "fergeteges show, fantasztikus látvány, új dalok és a mindenki által ismert slágerek várják a közönséget". A Courage című lemezről szeptember közepén három dal - az Imperfections, a Lying down és a Courage című szám - már meg is jelent. A lemez balladák és változatos ritmusú dalok keveréke, az album november 15-től vásárolható meg. A jegyek október 4-től kaphatóak.

Celine Dion harmincöt éves karrierje során mintegy 250 millió albumot adott el, World Music Awardot és Billboard Music Awardot, öt Grammy-díjat, valamint számos egyéb zenei díjat, elismerést szerzett. További rekordokat döntött Las Vegasban, ahol több mint tíz év alatt 1100 koncertet adott mintegy 4,5 millió néző előtt. 2018-ban Ázsiában, Ausztráliában és Új-Zélandon turnézott, a Deadpool 2 Ashes című dalának remixével pedig a US Dance Club lista élére került. 2019. június 8-án végleg búcsút mondott Las Vegasnak, hogy új lemezzel és új világkörüli turnéval jelentkezzen - írja az MTI.