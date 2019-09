Magyarországon ad koncertet jövő nyáron a System of A Down. Az elmúlt három évtized egyik legfontosabb, de ritkán koncertező metál/hard rock csapata 2020. június 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

Az örmény származású tagokból álló, Kaliforniából induló System of A Down 1996-tól tíz éven át sikert sikerre halmozott, öt sokkoló, semmihez nem hasonlítható felfogású rockalbumot (System of A Down, Toxicity, Steal this Album, Mezmerize, Hypnotize) adott ki, ezek világszerte több mint 40 millió példányban keltek el. A jövő nyári lesz első önálló magyarországi koncertjük, amelyre 2020. június 17-én a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor.

Zúzós riffek, állandó ritmusváltások, ezzel együtt fülbemászó, olykor operába hajló dallamok, brutális hangzás, elképesztő hangszeres tudás és két, a mély hangoktól a sikolyokig mindent produkálni képes énekes. A frontember Serj Tankian szövegeiben keményen politizál: támadta a háborúkat kirobbantó George W. Bush-t, és állandóan visszatérő téma a török vezetés által el nem ismert örmény népirtás, amelyet 1915 és 1917 között hajtottak végre az Oszmán Birodalomban.

A SOAD 2006-ban Grammy-díjat kapott B.Y.O.B. című dalával, de abban az évben leálltak és csak 2011-ben, öt év szünet után léptek fel újra, azóta időről időre turnéznak.A System of A Downban az énekes Serj Tankian mellett a zenék többségét szerző Daron Malakian gitározik és énekel, Shavo Odadjian játszik basszusgitáron és John Dolmayan dobol. A csapat tagjai 2006-tól szólóprojektjeikkel készítettek lemezeket, legutóbb Daron Malakian a Scars On Broadway elnevezésű formációjával tavaly Dictator címmel. Az újra összeálló System of a Down 2015-ben, az örmény népirtás századik évfordulójára emlékező turnét csinált, és az örmény fővárosban, Jerevánban is fellépett.

Serj Tankian 2008-ban sikeres szólókoncertet adott a Sziget fesztiválon, de a zenekar ez idáig csak egyszer játszott Magyarországon: még pályafutásuk legelején, szinte teljesen ismeretlenül, első lemezük megjelenése után, 1998 októberében a Slayer előzenekaraként léptek fel a Petőfi Csarnokban - írja az MTI.