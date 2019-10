A Prague - View from the Monastery of the Knights of the Cross with Red Star(Prága - Kilátás a keresztes lovagok kolostorából) című prágai látképet 1934-ben festette az osztrák festőművész, aki a harmincas években egy ideig a városban élt.

A korábbi cseh árverési rekordot egy 78 millió koronáért elkelt alkotás tartotta, a cseh származású absztrakt festő, Frantisek Kupka Transverse Surfaces II. című alkotása, amelyet májusban Prágában vásároltak meg. A most elkelt Kokoschka-kép az osztrák festő városi látkép-ciklusába tartozik. Miután elkészült, 1934 októberében kiállították a Manes galériában.

Az árverést 75 évvel később, vasárnap ugyancsak a Manes galériában rendezték meg. Az aukción Kokoschka két további prágai látképét, a Prága - Károly-híd és a Prága - Hradzsin és Petrin című festményét is megvásárolták.