Nyolc év után visszatér Magyarországra a brit dark wave legendás zenekara. A Mission két jövő évi turnéja minden állomásán két este is fellép, a magyar fővárosban 2020. április 2-án és 3-án játszanak két különböző szettet életművükből a Dürer kertben. A koncertsorozat címe The United European Party Tour 2020. Hogy melyik este milyen számok kerülnek terítékre, azt mindig csak az adott pillanat dönti el - közölte a szervező New Beat hétfőn az MTI-vel.

A korábban a Dead Or Alive-ban és a Sisters of Mercyben is megfordult Wayne Hussey 1986-ban alapította meg a Missiont, amely a nyolcvanas-kilencvenes években csodás pályát futott be. Sajátos, magával ragadó gitárhangzás, katartikus szövegek, a frontember Hussey kissé teátrális, melankolikus éneke - az Európa- és Amerika-szerte kivételesen népszerű gothic rock rajongótábora a Mission lábai előtt hevert. A csapat olyan hatalmas slágereket írt, mint a Stay With Me, a Wasteland, a Severina, a Butterfly on a Wheel, a Deliverance vagy a Like a Child Again.



Már 1987-ben a híres readingi rockfesztivál főzenekara volt a Mission; második albumukat, a Childrent nem más, mint John Paul Jones, a Led Zeppelin basszusgitárosa jegyezte producerként. A Children a brit albumlista második helyéig jutott; a következő albumok, a Carved In Sand, majd a Neverland, a Blue és az Aura szintén nagy siker volt.

Magyarországon többször is fellépett a Mission, a legemlékezetesebb koncert talán a legelső, 1990 októberi volt a Budapest Sportcsarnokban, a taxisblokád idején. 1995-ben a Petőfi Csarnokban, 2002-ben a Sziget fesztiválon játszottak, legutóbb, 2012-ben az A38 hajón. A Mission időnként szünetet tartott, ami olykor több évig eltartott, ezalatt a frontember szólóban dolgozott, kétszer is fellépett Budapesten (A38, Alcatraz) egy szál gitárral.

A zenekar az elmúlt években két stúdiólemezt készített - The Brightest Hour (2013), Another Fall from Grace (2016), jövőre szinte a teljes diszkográfián végig haladó, két éjszakás koncerttel térnek vissza Budapestre. A Missionben három eredeti tag, Wayne Hussey (ének, gitár) mellett Simon Hinkler (gitár) és Craig Adams (basszusgitár) játszik, mellettük 2011 óta Mike Kelly dobol.