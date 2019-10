Nagyon sok munka szükséges ahhoz, hogy egy színész hitelesen alakítson egy karaktert. Miután kiválasztották őket egy szerepre, hónapokig tartó munka veszi kezdetét, mely során magukévá teszik a szöveget, memorizálnak és akár új képességeket sajátítanak el azért, hogy végül a megformálás tökéletes legyen. Látható, hogy egyetlen szerep alakítása is rendkívül figyelemre méltó teljesítmény, az pedig még inkább, hogy egyes esetben a színészek több szerepet is vállalnak egy-egy filmben úgy, hogy a nézők még csak nem is tudnak róla!