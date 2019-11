Grammy-díjas rapper-producer Kanye West bibliai témájú operájának ősbemutatóját vasárnap tartják Los Angelesben. A zenész a napokban jelentette be egy Twitter-üzenetben, hogy Nebuchadnezzar (Nabukodonozor) című operáját a 18 ezer férőhelyes Hollywood Bowl amfiteátrumban adják elő.

Az operát a brit-olasz Vanessa Beecroft rendezi, aki 2008 óta dolgozik együtt Westttel a zenész videóin, koncertjein és divatbemutatóin. Az opera fellépői között lesz Peter Collins, az Infinity's Song együttes és West saját templomi kórusa.

Az opera az ókori babiloni királyról, Nabukodonozorról szól. A Kr. e. 6. századi uralkodót többször is említi a biblia, Dániel könyve felidézi, hogy gazdag és gőgös uralkodó, akit látomásos, nyugtalanító álmok kínoznak, hogyan találja meg végül az üdvösséget a hitében.

A korábban bipoláris zavarral küzdő West elmondta, hogy hasonlóságot lát saját és Nabukodonozor élete között. A közelmúltban pedig arról is beszélt egy interjúban, hogy Isten "Nabukodonozor-típusú karakterként" használja őt, hogy megmutatkozzon.

A bibliai történetről korábban Giuseppe Verdi szerzett operát, a Nabuccót 1842-ben mutatták be.