Különös projektbe vágott bele két évvel ezelőtt Kelly és Ian. A páros táncfotózással foglalkozik, és szorosan együttműködnek egy balettintézettel is. Nem mellesleg imádják a kutyákat is és eszükbe jutott, hogy mi lenne, ha a két szenvedélyüket összekapcsolnák. Így született meg a „Táncosok és kutyák" fotósorozat, amelyhez azt a cél tűzték ki, hogy lefotóznak 100 táncost és 100 kutyát. Már rengetegen modellt álltak nekik, de további alanyok jelentkezését is várják.

