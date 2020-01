Hasonlóan rangos nemzetközi zenei díjat több mint egy évtizede nem kapott magyar produkció. Legutóbb magyar zenekarok közül a Heaven Street Seven kapott hasonló figyelmet, amikor 2006-ban a MIDEM és az MTV Europe közös, European Border Breakers Awards díjátadónak az European Breakthrough Award nevű különdíját nyerték el.

A 2017-ben alakult Harmed a magyar rock-metal színtér feltörekvő szereplője, 605 című daluk az amerikai New Noise felületén debütált, majd a zenekart a Famined Records szerződtette. From Day One című EP-jük az amerikai és a brit iTunes-listákra is felkerült. A Harmedban Spicze Levente (ének), Tóth Gábor (gitár), Keresztesi Balázs (gitár) és Szieber Dávid (dob) játszik.

A Harmed sikerének titka, hogy a zenekar megalakulása óta tudatosan építette nemzetközi jelenlétét - közölték.



Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program a zenekar első európai és magyarországi turnéját is segítette. Ennek köszönhetően a Harmed az elmúlt másfél évben 18 európai országban léphetett fel klubkoncerteken és fesztiválokon. Ugyancsak ő lett az első magyar zenekar, amelyik lehetőséget kapott bemutatkozni a brit Tech-Festen, emellett pedig olyan előadókkal koncertezhettek együtt, mint a Meshuggah, a Whitechapel, az Adept, a Bury Tomorrow és a Caliban.

A zenekar bemutatkozó nagylemeze idén jelenik meg, és pár héten belül többhetes európai turnéra indul a Hangfoglaló Program támogatása révén - olvasható a közleményben.