Janice, vagyis Maggie Wheeler„Ó, te jó ég" – megszámolni sem lehet, hányszor hallottuk ezt Janice-től, aki Chandler idegesítő barátnője volt, mondhatni, az első, és Monicáig majdnem az egyetlen komoly kapcsolata. Janice azon mellékszereplők közé tartozik, akit nem lehet elfelejteni, és legalább olyan karakteres volt, mint a sorozat főszereplői. Maggie Wheeler színésznő azóta is a szakmájában dolgozik, de nem sok emlékezetes szerepet kapott. Maggie sem szakadt el a sorozattól, a Jóbarátok 25. évfordulóján megrendezett kiállítást is nagy lelkesedéssel promotálta.

Gunther, vagyis James Michael TylerA sorozat központi helyszíne a Central Perk kávézó, ami Günthernek a felségterülete. Több szereplőt is kihúzott a csávából azzal, hogy munkát adott nekik felszolgálóként, Rachel is dolgozott a kávézóban, ahogy Joey is, de egyikük sem volt valami jó munkaerő. James Michael Tyler is színészként dolgozik azóta is, habár kiemelkedő sikereket nem ért el. Matt Le Blanc sorozatában is feltűnt 2012-ben.

Emily, vagyis Helen BaxendaleRoss második felesége volt Emily, akivel igen rövid, de felejthetetlen kapcsolatot éltek meg együtt. A házasságuk eleve halálra volt ítélve, hiszen – ki ne emlékezne rá – Ross nem Emily, hanem Rachel nevét mondta ki az oltárnál. Az igen kimondása után az újdonsült házaspár szinte nem is találkozott egymással, kapcsolatuknak nagyon gyorsan válás lett a vége. Helen Baxendale színésznő a Jóbarátok után játszott a Cold Feet című sorozatban, az Ártatlan bűnözőkben és a Kakukk című sorozatban is.

Mike, vagyis Paul RuddA színész játszotta Phoebe, vagyis a Jóbarátok társaságának legütődöttebb szereplőjének szerelmét. Így aztán természetesen a kapcsolatuk sem volt fordulatoktól mentes, de végül a sorozat utolsó évadában összeházasodtak. Paul Rudd azóta rengeteg filmben szerepelt, ő a Marvel univerzum Hangyája, ráadásul a Netflixen saját sorozata is van: Az élet önmagammal címen. Nem kétséges, hogy többre vitte a sorozat néhány főszereplőjénél is.

Frank Jr., vagyis Giovanni RibisiLisa Kudrow habokós öccsét, Franket alakította az amerikai színész, és habár csak néhány epizódban tűnt fel, meghatározó lett sorozatbéli nővére, Phoebe életében. Főként, mivel Phoebe hordta ki Frank hármas ikreit. Giovanni Ribisi sem szakadt el a filmek világától, a Jóbarátok kapukat nyitott meg előtte. Ezt követően olyan sztárokkal játszhatott együtt, mint Cate Blanchett, Juliette Lewis, Angelina Jolie, Nicolas Cage vagy Bruce Willis. A Közellenségekben pedig Johnny Depp partnereként láthattuk, de játszott a Gengszterosztagban és a Lehull az éj című filmben is.