"Azt hiszem, az egész zenekar nevében mondhatom, hogy eddig minden STRAND Fesztivál látogatásunk különösen emlékezetesre sikeredett, és most sem tervezzük ezt másképp. Nagyon várjuk, hogy ott lehessünk és közel egy év után először újra átéljük, hogy milyen is egy fesztiválon részt venni. Sok-sok előadókhoz hasonlóan mi is hosszú hónapokig maradtunk távol a színpadoktól, alig várjuk, hogy újra koncertezhessünk. A STRAND egy kiemelt állomás az idei évben, éppen ezért adtuk a koncertnek a „Visszajövünk" címet. Idén a nagyszínpadon lépünk fel, ráadásul egy önálló nap a miénk. Ez természetesen megkülönböztetett figyelmet is jelent, aminek szeretnénk is megfelelni azzal, hogy különleges programmal készülünk." – mondta el Bagossy Norbi.

Ebben az évben a járvány miatt jóval később indul a fesztiválszezon. Augusztus 18-án minden bizonnyal 2020 első fesztiválkoncertjét adja majd a Bagossy Brothers Company.

Zamárdiban a Balaton partján a lenyűgöző tihanyi panoráma mellett egy kétórás koncerttel várják a rajongókat, amelyről a zenekar egyelőre nem árul el a részleteket.



„A STRAND nyitása minden évben ünnepnap, amelyet idén különösen nagy várakozás övez. Bagossy Norbiék az elmúlt időszak egyik legsikeresebb zenekara. Az idei nyáron szinte minden fesztiválon nagyszínpados főszereplők lettek volna, megérdemelten várták őket tízezrek, szerte az országban. Biztosra veszem, hogy a STRANDon is megkülönböztetett figyelem és szeretet kíséri majd a fellépésüket, amely a fesztivál egyik kiemelt programja idén." – mondta el Lobenwein Norbert, a STRAND főszervezője.

A várva várt koncerthez egyedi plakát is készült, amelyet a neves fotóművész, Sinco készített. A koncertről pedig egy filmet is forgatnak majd, így évekkel később is visszaemlékezhetünk erre az eseményre.