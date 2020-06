Nicole Kidman új sorozat készít a Kilenc idegen című regény alapján. A projekthez csatlakozott Luke Evans is.

Az Oscar-díjas színésznő a Hatalmas kis hazugságokhoz szintén az írónő, Liane Moriarty másik regényének, a Kilenc idegennek az adaptációján dolgozik, a munkafolyamathoz csatlakozott most Luke Evans is - számolt be az Origo.

A történet kilenc idegenről fog szólni, akik eredetileg egy gyógykezelésre fizettek be, ám hamar rájönnek, hogy egy őrült kísérlet alanyai lettek. Kidman az intézmény igazgatóját, Evans pedig a betegek egyikét játssza majd, rajtuk kívül olyan sztárok tűnnek majd fel a vásznon, mint Melissa McCarthy és Manny Jacinto.