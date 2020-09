Ugyan a nyárnak már vége, de ez nem azt jelenti, hogy be kell gubóznunk a négy fal közé. Főleg, ha olyan szuper programok várnak ránk, mint a most következő hétvégén. Számtalan színes és változatos rendezvény tárja ki kapuit, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabbat. Íme a mi kedvenceink.

1. Séta Jókai Mór tündérkertjében

Ha szereted a természetet és a költészetet, akkor ezt a programot neked találtak ki. Most szombaton ugyanis szakvezetéses sétán vehetsz részt, melynek keretein belül megismerheted Jókai Mór egykori birtokát.

A csodálatos panoráma és a rózsakert már önmagában szemet gyönyörködtető, és akkor még a Jókai által ültetett évszázados fákró nem is beszéltünk, amelyek szintén várják a látogatókat.

Betekintést nyerhetünk a Jókai Emlékszobába is, ahol egymást érik a XIX. század végi élet maradványai, a Jókai család használati tárgyai, fényképei.

Időpont: 2020. szeptember 19., 10:00-12:00

Helyszín: Jókai-kert, Budapest XII., Költő u. 21.

2. Kulturális Örökség Napjai - Ingyenes épületlátogató hétvége

A Kulturális Örökség Napjai egy különleges rendezvény, melynek keretein belül több száz olyan épület tárja ki kapuit előttünk, amelyek az év összes többi napján csak részlegesen vagy egyáltalán nem látogathatók. Ennek az esemény sorozatnak régre visszanyúló hagyománya van, de nem csak hazánkban, hanem szerte Európában. Több, mint 50 országban kerül megrendezésre, és csak itthon 56 helyszín áll a látogatók rendelkezésére.

Időpont: 2020. szeptember 19-20.

3. Csodás ékszerek a BÁV őszi árverésén

A legnagyobb ékszerházak, a Cartier, Tiffany, Bvlgari luxusékszerei kerülnek kalapács alá idén az árverései 100 éves évfordulóját ünneplő BÁV őszi aukcióján, szeptember 29-én.

A BÁV őszi árverésén az egyik legismertebb a Cartier ékszer, az ún. hajlított szög karkötő lesz. Az ikonikus modell a kilencvenes évek közepétől hódít. Hogy miért éppen szög? Mert ez a szerencse szimbóluma. A 18 karátos arany karék könnyen viselhető, és olyan világsztárok kedvence, mint például Gwyneth Paltrow. De nem a Cartier az egyetlen ékszerház, melynek darabjaiért rajonganak az emberek.

Igazi licitharcok alakultak ki az utóbbi években a Bvlgari ékszerekért is a BÁV árverésein, most többek között az ékszerház jelképének számító, kígyó formájú fülbevaló is kalapács alá kerül.

És természetesen ott lesz majd a Tiffany is, az ékszerház, amelyért már Audrey Hepburn, az Álom luxuskivetelben hősnője is rajongott. A most árverésre kerülő nyakékét és a hozzá tartozó karkötőt a hullámzó víz ihlette. A jellegzetes Perettis organikus formákat követő látványos ékszerre mindenképpen érdemes vetni egy pillantást.

A 76. Művészeti aukció kiállítását szeptember 19-27. között ingyenesen tekinthetjük meg a BÁV Aukciósházban (1052 Budapest, Bécsi utca 1.).

között ingyenesen tekinthetjük meg a BÁV Aukciósházban (1052 Budapest, Bécsi utca 1.). Az ékszerek és ezüst műtárgyak szeptember 29-én, a festmények és műtárgyak szeptember 30-án, 18.00 órakor kerülnek kalapács alá a MOM Kulturális Központban.

4. Tájtörténeti séta a Sas-hegyen

Ezt a programot azoknak ajánljuk, akiknek lételemük a mozgás, és akik imádnak a természet közelében lenni. Ám a Sas-hegynél megrendezésre kerülő tájtörténeti séta nem csak azért jó program, mert közelebb kerülhetünk a természet értékeihez, hanem, mert megvizsgálhatjuk azt is, hogyan változott a táj képe az emberi beavatkozások következményeképpen.