A nyolc évadon átívelő Született feleségek túlzás nélkül a világ egyik legnépszerűbb televíziós sorozata volt, szinte minden korosztály követte, hiszen volt benne romantika, izgalom, bűnügy és ármánykodás is, tehát tuti receptre épült. Már a fogadtatása is kedvező volt a nézők és a kritika részéről is, többszörös Primetime Emmy-, Golden Globe- és Screen Actors Guild Award-díjnyertes lett. Magyarországon 2005-től izgulhattuk végig a négy feleség, Bree, Susan, Lynette, Gabrielle és az őket körülvevő embertek életét. A sorozat már a bevezető részben felkészítik a nézőt: az idillinek tűnő kertváros, a Széplak-beli Lila akác köz tele van sötét titkokkal, és valóban ezt folyamatosan adagolják is nekünk.

1. Ha még nem láttad a sorozat első pilotját, most belenézhetsz, ami egy kicsit más, mint ahogyan mi ismerjük a kezdeteket. Eredetileg ugyanis az öngyilkosságot elkövető Mary Alice Youngot egy másik színésznő, Sheryl Lee - ő az, aki a Twin Peaksben Laura Palmert játssza - alakította volna, de végül lecserélték. Lényegében Mary Alice narrációi kísérik végig a sorozatot, és a készítők nem taláták hozzá elég komikusnak és cinikusan csengőnek Lee hangját. A végső választás Brenda Strongra esett. (Hozzátesszük, a magyar hangja, Liptai Claudia is tökéletes választás volt.)

2. Nem csak Mary Alice-t, hanem Bree férjét, Rexet is valaki más alakította volna: az első verziót Michael Reilly Burke játszotta el.

3. A sorozat alkotóját, Marc Cherryt bűnűgyi hír - egy nő megfojtotta a saját gyermekét - inspirálta a Születtett feleségek elkészítésére. Korábbi sitcomjai megbuktak, maga alatt volt, ekkor már évek óta munkanélküli, rengeteg adóssággal. A hír és az édesanyjával történő beszélgetés kapcsán érezte meg, hogy hogy a háziasszonyok élete sokkal sötétebb és sokkal több titkot rejt mint gondolnánk. Cherry Lynette és Bree karakterét tulajdonképpen édesanyja egy-egy tulajdonságából építette fel, a sorozat pedig meghozta számára a nagy áttörést.

4. Vicces anekdota kötődik ahhoz is, miként lett Eva Longoriából Gabi Solis. Állítólag, amikor megkérdezték tőle, hogytetszett neki a forgatókönyv, azt válaszolta, hogy ő csak a saját szövegét olvasta el - és ez egyenes belépő volt az egoista Gabrielle szerepéhez, amit mindvégig hitelesen is alakított.

5. Teri Hatcher azonban rettenetesen izgatott volt, sőt, még süteménnyel is készült a meghallgatásra. Ez már csak azért is vicces, mert a sorozatbeli Susan legendásan pocsék háziasszony, olyannyira, hogy az ő főztjéből tényleg szinte életveszélyes enni.

6. Eredetileg nem pont ilyennek találták ki Tom Scavo karakterét sem. Lynette férjét, Doug Savant alakította, és úgy tervezték, hogy már a sorozat elején megcsalja feleségét. Később döntöttek úgy, hogy kell egy rendes házasság is a sorozatba, ahol senki nem csal senkit. Ismeretes, hogy Gabi a kamasz kertésszel lépett félre, Bree férje prostituálthoz járt, Suzan pedig a sorozat elején szingli. Így lett Lynette és Tom a Született feleségek - a nyolcadik évadra - 5 gyerekes "mintapárja". Legalábbis egy ideig.

7. A Lila Akác köz, ahol a sorozat nagy része játszódik, egy 1946-ban épített filmes díszletutca, ami Colonial Street néven található meg a Universal stúdió területén.

8. A sorozatból népszerűsége miatt még játék is készült: egy asztali gépre, egy másik pedig mobilra. A játékos ezekben egy új született feleség bőrébe bújik, aki a Lila akác közbe költözik, szembetalálja magát rejtélyekkel, amiket fel kell göngyölítenie.

9. A nyolc évad alatt összesen 52 szereplő halt meg a Lila akác közben, sokukat megölték.

10. Edie nem csak a sorozatban, de az életben is igazi bajkeverő volt. Nicollette Sheridan 2010-ben azt állította Marc megütötte, majd be is perelte azt. A pert azonban nem nyerte meg, viszont a Született feleségekből el kellett tűnnie, így lett az ő halála is a Lila akác köz egyik tragédiája.

+1. A Susant megformáló Teri Hatcher is hozta a karakterétől elvárt formát a forgatásokon. A folyton csetlő-botló feleséget nem csupán a szerepe szerint éri állandóan baj, a felvételeken is többször megsérült. Egyszer egy lámpa robbant fel mellette, az egyik szilánk pedig a szemét érte, egy másik alkalommal két bordáját törte el. Ez utóbbi akkor történt, amikor egy esküvői tortába zuhant bele. A viszont jelenet annyira jól sikerült, hogy nem vették újra, így mi is ezt láthattuk a sorozatban.