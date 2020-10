Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomábanHazai mozis premier: 10.08.

Az eredetileg júliusra tervezett, a koronavírus miatt elhalasztott új magyar természetfilmes premier is megérkezik októberben a mozikba. A Vad Balaton, a Vad Szigetköz és a Vad Kunság alkotói új filmjükben az Északi-középhegység gazdag élővilágának nyomába erednek a kamerájukkal, kitüntetett figyelemmel kísérve a címbeli „fantomot", a rejtőzködő életmódja miatt rendkívül nehezen lencsevégre kapható hiúzt, amely nemrég újra feltűnt a hazai vadvilágban.

A chicagói 7-ek tárgyalása (The Trial of the Chicago 7)Hazai netes premier: 10.16. (Netflix)

Ha nincs világjárvány, és nem kerül sok emberrel együtt lélegeztetőgépre az amerikai mozis piac is, akkor vélhetően A chicagói 7-ek tárgyalásával versenyezne a Paramount stúdió az idei Oscar-díjakért, hiszen Hollywood elsőszámú forgatókönyvírója, Aaron Sorkin készített egy filmet megtörtént, ráadásul igencsak aktuális történelmi eseményekről. Az 1968-as Demokrata Párti Országos Konvenció idején kitört háborúellenes tüntetésekről, és azok utóhatásáról. Mozis premier helyett azonban a Paramount végül eladta a filmet a Netflixnek, ami így online kerül a nézők elé. Persze ettől még ott lehet majd az Oscar-gálán is.

Tudhattad volnaHazai tévés premier: 10.26. (HBO)

Igazi sztárparádét hoz az HBO új miniszériája, és nem csak a kamerák előtt. David E. Kelley forgatókönyvíró (Hatalmas kis hazugságok) és Susanne Bier rendező (Éjszakai szolgálat) készítette ugyanis azt a hatrészes sorozatot, aminek középpontjában Grace Fraser, a sikeres terapeuta (Nicole Kidman), és a férje (Hugh Grant) állnak. Egyetlen éjszaka alatt egy erőszakos haláleset és egy sor borzalmas felismerés következtében feje tetejére áll Grace tökéletesnek hitt világa. Ráadásul a nyilvánosság előtt esik szét az élete, és természetesen nem könnyű egy újat teremteni.

Trollok a világ körül (Trolls World Tour)Hazai mozis premier: 10.29.

A nagysikerű zenés animációs film folytatása a legkisebbeknek is szórakozást ígér a mozikban október folyamán. A mókás trollok világában Pipacs királynő és Ágas meglepő felfedezést tesznek – vannak más troll világok is az övéken túl, és mindegyikben más zenei irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az ország összes trollját veszélybe sodorja, hőseink nekivágnak a kalandnak, hogy végrehajtsák a lehetetlent, és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok és a különféle zenék között.

Történetek a végtelenségről (Om det oändliga / About Endlessness)Hazai mozis premier: 10.29.

Roy Andersson az a rendező, akinek elég egyetlen kockát látni a filmjeiből, hogy felismerhessük a jellegzetes stílusát. Az európai művészfilmek egyik utolsó nagy öregjének új rendezése rá jellemző módon ismét helyzetek és szituációk fanyar humorú láncolata, amelyben a jelentéktelennek tűnő és a történelmi pillanatok egyenrangúvá válnak. Andersson ebben az alkotásában is magyar operatőrrel, Pálos Gergellyel dolgozott együtt, és többek között a velencei filmfesztivál Ezüst Oroszlán díját is elnyerte a filmmel.