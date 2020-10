Let Your Heart Dance With Me címmel új dalt tett közzé pénteken a legendás Roxette.

A világhírű svéd együtte énekesnője, Marie Fredriksson tavaly decemberben hunyt el rákban. Emiatt is fontos ez a Roxette rajongóinak, hiszen ez az első dal, ami Marie nélkül jelent meg. A dal a banda utolsó, 2016-ban megjelent stúdiólemezére, a Good Karmára készült volna, ám de végül lemaradt a korongról.

A Let Your Heart Dance With Me egyike azon daloknak, ami majd szerepelni fog a Roxette Bag of Trix című lemezen, amely eddig ki nem adott felvételek gyűjteménye. Per Gessle felidézte, hogy 4 éve, mielptt a Good Karma című lemez megjelent, az akkor már a rákkal hosszú ideje harcoló Marie Fredriksson orvosai tanácsára abbahagyta a koncertezést és még a stúdiómunka is megerőltető volt számára, de nem adta fel