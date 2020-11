Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964)

A filmtörténet egyik legnagyobb rendezőjének kegyetlen humorú szatírájában a filmtörténet egyik legnagyobb komikusa, Peter Sellers alakította az amerikai elnököt egy elképzelt atomválság idején. Ez az elnök pedig mindenhez ért, csak ahhoz nem, amihez leginkább kellene neki, azaz hogy váratlan válsághelyzetben felelős, a népe érdekeit szem előtt tartó államférfiként viselkedjen.

Szerelem a Fehér Házban (1995)

Mivel az Egyesült Államok első emberének, az íratlan szabályok szerint, házas embernek kell lennie, így nehezen lehetne főszereplője romantikus mozinak még egy fiktív elnökfigura is. Ebben a filmben ezt azzal cselezték ki az alkotók, hogy a Michael Douglas által alakított elnök özvegy, ezáltal pedig a világ legpartiképesebb agglegénye is, akit egy felvágott nyelvű környezetvédő személyében talál meg újra a szerelem. A politika próbál közéjük állni, ám a szerelem mindent legyőz köztük.

Az elnök különgépe (1997)

A kilencvenes évek tipikus akciófilmjében az amerikai hős legyőzi a gonosz külföldi terroristákat, ha pedig Harrison Ford játssza az amerikai elnököt, akkor bizony ott ő lesz az a hős, és a puszta öklével is tenni fog a dologért. Pontosan ez történik ebben a szórakoztató popcornmoziban is az Air Force One repülőgépének fedélzetén.

Frost/Nixon (2008)

A 20. századi elnökök közül Richard Nixon alakját idézték meg leggyakrabban a hollywoodi mozifilmek, nyilván nem függetlenül attól a ténytől, hogy ő az egyetlen amerikai államfő, aki lemondott a hivataláról. Ennek a különleges filmnek is a történelmi döntések megítélése a tétje, méghozzá egy valóban lezajlott, legendássá vált televíziós interjú sztoriján keresztül.

A király látogatása (2012)

Az összes amerikai elnök közül messze Franklin Delano Roosevelt töltötte a legtöbb időt a hivatalában, a második világháború miatt 12 éven át állt az Egyesült Államok élén. Ebben a filmben épp a második világháború előestéje elevenedik meg, amikor az angol királyi pár Amerikába látogatott, és amikor még korántsem volt biztos, hogy az USA milyen álláspontra helyezkedik az „európaiak konfliktusában". Nem mellesleg pedig mindezt Roosevelt asszisztense és ifjú szeretője szemszögén át figyelhetjük meg.

Lincoln (2012)

Ha az egész történelmet nézzük, senki sem győzheti le Abraham Lincolnt a legtöbbet filmre vitt amerikai elnökök versenyében. Nem csoda, hisz az amerikai történelem legfontosabb, sorsfordító idejében töltött be hivatalt, eltörölte a rabszolgaságot és még a halála is filmbe illően tragikus volt. A rengeteg filmes megjelenése közül a legutóbbi és legmívesebb Steven Spielberg rendezésében történt, a korszakos színészzseni Daniel Day-Lewis Oscar-díjas színész alakításában.

A komornyik (2013)

Nem is egy, hanem rögtön nyolc amerikai elnök is megjelenik ebben a szinte végig a Fehér Házban játszódó filmben, így nem hiányozhat a listánkról. A sztárszínészek megformálásában felbukkanó elnökök azonban ez esetben csak mellékszereplők, a főhős pedig a személyzet azon tagja, akit valóban élt személyről, a Fehér Házat több mint három évtizeden át szolgáló komornyikról mintáztak.