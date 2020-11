Az MTV EMA-n ismét a rajongók legkedvesebb ikonjai részesültek elismerésben. A rendhagyó körülmények miatt virtuálisan megrendezett díjátadón a BTS, Lady Gaga, DJ Khaled és Karol G hozta el a főbb szobrokat, miközben azt is bejelentették, hogy a 2021-as show-t Magyarországon rendezik meg. A legjobb magyar előadónak idén Dzsúdlót szavazta meg a hazai közönség.

A világszenzációnak számító koreai fiúcsapat, a BTS tarolt az MTV EMA-n, négy elismerést szereztek meg, köztük a Legjobb dal, a Legjobb csapat, a Legjobb rajongótábor és a Legjobb virtuális előadás díját. Lady Gagát szavazták meg a Legjobb előadónak, DJ Khaled a POPSTAR című videoklipjével került ki győztesként. A kolumbiai énekesnő, Karol G pedig két díjjal távozott, a Legjobb latin előadó és a Legjobb kollaboráció landolt nála Nicki Minaj-zsal közös dalának köszönhetően.

A show a hagyományokhoz híven káprázatos előadással lepte meg a rajongókat. A sztárfellépők közt Alicia Keys maszkban adta elő Love Looks Better című dalát Los Angelesben, Sam Smith vadonatúj slágerét, a Diamondst is hallhattuk, miközben az énekes felhívta a figyelmet a queer gyermekekkel való egyenlő bánásmódra. DaBaby a rendőri brutalitás és a rasszizmus igazságtalansága kapcsán fogalmazott meg erőteljes üzenetet.

Szintén emlékezetes performanszt láthattunk a kolumbiai szívtiprótól, Malumától, Tate McRae tánc- és énektudását egyaránt megvillantotta drámai előadásában, Zara Larsson és óriási tánccsapata pedig bombasztikus showt csinált a Wow című slágerrel. A csodálatosan megvilágított Széchenyi-fürdőben zenélt David Guetta, a Legjobb elektronikus előadó díjában részesült francia DJ a Let's Love című számával járult hozzá a kiváló hangulathoz.

Az estet a Legjobb pop előadó kategória nyertese, a Little Mix lánycsapat celebrálta, de az MTV EMA magyarországi bejelentkezésénél már Palvin Barbara szupermodell vette át a műsorvezetői szerepet. A Legjobb magyar előadó díját elnyerő énekes, Dzsúdló győzelmét egy Facebook Live esemény során jelentették be a show előtt.

Már a pre-show-ban lerántottak a leplet arról, hogy 2021-ben Magyarország rendezi meg a MTV EMA-t, így a legnagyobb sztárok megjelenésére és többük fellépésére is lehet számítani jövő ősszel.

Az MTV EMA 2020 győzteseinek teljes listája:

Legjobb videoklip:

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake

Legjobb előadó:

Lady Gaga

Legjobb dal:

BTS – Dynamite

Legjobb együttműködés:

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Legjobb pop előadó:

Little Mix

Legjobb csapat:

BTS

Legjobb új előadó:

Doja Cat

Legjobb rajongótábor:

BTS

Legjobb latin előadó:

Karol G

Legjobb rock előadó:

Coldplay

Legjobb hip-hop előadó:

Cardi B

Legjobb elektronikus előadó:

David Guetta

Legjobb alternatív előadó:

Hayley Williams

Video for Good:

H.E.R. – I Can't Breathe

Legjobb feltörekvő:

YUNGBLUD

Legjobb virtuális előadás:

BTS BANG CON – The Live

Legjobb magyar előadó:

Dzsúdló