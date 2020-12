Régi magyar hagyományok szerint a szilveszteri és az újév első napjának szokásai összefonódtak. A közös cél az, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét, és boldogságot varázsoljanak. Íme, egy kis segítség, hogy szuper legyen a 2021-es éved!



Ezt tedd, hogy szerencsés legyen az újév:

1. Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor tárd ki az összes ajtót, hogy kimehessen az óév, ha ugyanis nem távozik, nem tud bejönni az újév.

2. Kapcsolj villanyt és csapj zajt, hogy távol tartsd a rosszat!

3. Köss pénzérmét egy madzagra, lógasd ki az ablakon, éjfél után pedig húzd be a házba, ezzel növelve pénzszerzési esélyeinket.4. Ha emeletes házban laksz, az éjféli óraütés után állj fel és menj fel az emeletre, mielőtt lemennél az alacsonyabban fekvő szintre.

5. Csókold meg a szerelmedet szilveszterkor, így egész évben szeretni fog!

6. Egyél malacot és lencsét, ezek bőséget, pénzt, és szerencsét hoznak az újévben.

7. December 31-én éjfélkor szórj lencsét a szeretteidre, és tegyél a zsebedbe is egy maroknyi lencsét, hogy ne legyenek anyagi gondjaid!

8. Aludj szilveszter éjszakáján is, az év utolsó napjának álmai ugyanis előrevetítik a jövőt!

9. Mosakodj reggel friss, hideg vízzel, hogy egész évben egészséges maradj!10. Koccints pezsgővel az újév első perceiben: így az év hátralévő részében is gazdagság, pompa és bőség vár rád.

11. Töltsd tele az összes konyhai tartót (kávétartó, cukortartó, sótartó stb.), ha ugyanis tele vannak, egész évben bőségben élhetsz!

12. Aki üzlettel foglalkozik, egyen gyümölcsöt, hogy gyümölcsöző legyen a jövő éve!

Ezt ne tedd szilveszter napján

1. Ne hívj orvost, és ne is menj orvoshoz, mert akkor betegséggel töltöd a következő évet!2. Ne végezz házimunkát! A mosás elviszi a szerencsét, a varrással bevarrjuk a tyúk fenekét, a teregetés és a seprés elviszi a szerencsét, a vasalás pedig kilapítja.

3. Ne veszekedj, különben nem találsz békességet az újévben!

4. Ne vidd ki a szemetet, mert kidobod vele a szerencsédet is!5. Ne egyél tyúkot, kacsát, libát és pulykát, mert a baromfik elkaparják a szerencsédet!

6. Ne bánkódj, ne szomorkodj, mert amit az év utolsó napján teszel, abban gyakran lesz részed az újévben is!

7. Ne falj fel mindent szilveszterkor, legyen étel a hűtőben és a kamrában is, hogy az új esztendőben se szenvedj hiányt!

8. Ne adj kölcsön, és ne vegyél kölcsön semmit ezen a napon!