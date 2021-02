Malcolm és Marie (Malcolm & Marie)

Hazai netes premier: 02.05. (Netflix)

Már most az Oscar-díj egyik esélyeseként emlegetik Sam Levinson kamaradrámáját a szaksajtóban, ami annál is örömtelibb hír, mert magyar operatőr dolgozott rajta: az a Rév Marcell, akivel a rendező az Euphoria című sorozatot is közösen készítette. A Malcolm és Marie egy filmpremier utáni éjszakán játszódik, amikor a rendező és a barátnőjének kapcsolata próbára tétetik.

Kis fejsze (Small Axe)

Hazai tévés premier: 02.05. (HBO)

Miniszéria, tévéfilm-sorozat, vagy neten vetített játékfilmek pentalógiája? Manapság már teljesen elmosódnak a határok, és kezdik értelmét is veszteni az ilyesfajta korábbi kategóriák. Ami biztos: az Oscar-díjas Steve McQueen (A szégyentelen, 12 év rabszolgaság, Nyughatatlan özvegyek) öt különleges filmet rendezett, amelyek mindegyike a Londonban élő karibi bevándorlók körében játszódik 1969 és 1982 között.

Életjelek. Egy igazi emberi történet (Vitals)

Hazai netes premier: 02.07. (HBO GO)

Hazai tévés premier: 02.11. (HBO)

Ez a megrázó dokumentumsorozat a spanyolországi Sabadell város kórházának életébe nyújt bepillantást a koronavírusjárvány legkritikusabb hónapjainak eseményei közepette. A betegek, az orvosok, az ápolók és a családok szemszögéből is bemutatja, kinek milyen hatással volt az életére a fertőzés. Mindezt első kézből, valós történetekkel és sorsokkal egy átlagos spanyol kórházból.

Fontos vagy nekem (I Care a Lot)

Hazai netes premier: 02.19. (Netflix)

Rosamund Pike (Holtodiglan, Peter Dinklage (Trónok harca) és a kétszeres Oscar-díjas Dianne West (Hannah és nővérei, Lövések a Broadway-n) is felvonul ebben a fekete humorú thrillerben, melynek tisztességtelen főszereplőnője abból él, hogy a rábízott idős embereket kiforgatja a vagyonukból. Egy nap azonban méltó ellenfelére akad.

Ginny és Georgia 1. évad (Ginny & Georgia)

Hazai netes premier: 02.24. (Netflix)

Akár új kultsorozat is lehet belőle, és nem véletlenül emlegetik a főszereplői a Szívek szállodáját már az előzetesben is, hisz itt is egy pergő párbeszédekben lubickoló anya-lánya kapcsolat áll a sztori középpontjában. Épp csak ebben a felállásban a lány az érettebb az anyjánál, és ők ketten nem véletlenül költöznek mindig új és új városba.