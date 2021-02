Pécsi Ildikó visszaemlékezései számtalan titkot rejtenek, több fiatalkori szerelméről is írt. Több ismert emberrel is volt kapcsolata Szűcs Lajos előtt, mindenki meglepődik majd, ha kiderülnek a részletek, árulta el L. Péterfi Csaba a Story magazinnak.

"Vannak olyan személyek, akik még itt élnek közöttünk, az ő hozzájárulásukat meg kell szereznem, hogy a történetük bekerülhessen a könyvbe, amit még együtt kezdtünk el írni Ildikóval. (...) A szerelmei között akadtak rendezők, színészek, ismert és kevésbé ismert emberek is. Bizony, vannak pikáns történetei, amiket esetleg ma sokan megbotránkoztatónak tarthatnak. (...) Egy nagy szerelméről többször mesélt nekem is. Egy filmfesztiválon beleszeretett egy cseh zeneszerzőbe. Hatalmas szerelem volt az övék. Majdnem össze is házasodtak. A férfi azonban rövidesen súyosan megbetegedett, és meghalt. Szerelme elvesztése annyira megviselte Ildikót, hogy utána kis időre az italhoz menekül" - mesélte Pécsi Ildikó fogadott fia.