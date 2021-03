1.

Stefani Joanne Angelina Germanotta néven született 1986. március 28-án New York-ban.

2.

Mint ahogy az a vezetéknevéből is sejthető, apai ágon olasz származású, az anyai oldalon pedig szintén olaszok, továbbá francia-kanadaiak, angolok, németek és skótok a felmenői.

3.

Az előkelő Convent of the Sacred Heart katolikus magániskolába járt, egy osztályba többek között Paris Hiltonnal és Nicky Rotschilddal. Ekkoriban rendszeresen csúfolták a többiek az alacsony termete, a ducisága és a nagy fogai miatt, a gúnyneve egyszerűen csak Germ („csíra", „bacilus") volt.

4.Felnőve végül 154 centis magasságon állapodott meg.

5.Csodagyereknek számított, aki már négyévesen kiválóan zongorázott, 14 évesen már a saját szerzeményivel lépett fel, 17 évesen pedig korkedvezménnyel vették fel zeneművészeti egyetemi szakra.

6.Kamaszlányként statisztált a korszakos Maffiózók című sorozat egyetlen jelenetében, a suliba éjszaka belógó diákok egyikét „alakítva" (ő a legvilágosabb hajú a medence partján üldögélő lányok közül).

7.20 évesen leszerződtette egy lemezkiadó, de három hónap után kirúgták. Ekkor hazaköltözött a szüleitől, és elkezdett kísérletezgetni, kialakítva a saját stílusát többek között a neo-burlesque és a go-go műsorok stílusemeleiből. Ekkoriban gyakran lépett fel bárokban maximum egy bikini méretű fellépőruhákban.

8.

A művésznevét a Queen együttes Radio Ga-Ga című száma ihlette.

9.Azért lett szőke, mert a karrierje kezdeti szakaszában rendszeresen összekeverték Amy Winehouse-zal.

10.Először dalszerzőként indult be a pályája, többek között Britney Spears-nek is írt dalokat. A Telephone című számot is Britney Spears Circus című albumára írta, de végül nem került fel rá, később pedig híres énekesnővé válva Lady Gaga újra elővette a dalt, és már ő maga vitte sikerre Beyonce közreműködésével.

11.Hobbiként és testedzésként a küzdősportokat kedveli, képzett a capoiera, a boksz, a jeet kune do, a kung-fu, a krav maga és a jiu-jitsu terén is.

12.Nem kevesebb, mint 14 tetoválás található a testén, közöttük például Rilke-idézettel, a szeretett nagynénje halálának dátumával, unikornissal, vagy a Littler Monsters („kis szörnyek") felirattal, ahogyan a rajongóit is becézni szokta.

13.Az első színészi munkáit Robert Rodrigueztől kapta, aki szerepeltette őt a Machete gyilkol és a Sin City: Ölni tudnál érte című filmjeiben is.

14.Főszerepet viszont először Ryan Murphy-től kapott az Amerikai Horror Story sorozatban, majd a Csillag születik hozta el számára az igazi befutást színészként is. Oscar-díjra jelölték az alakításáért, a legjobb betétdal díját pedig haza is vihette.

15.A karrierje töretlen popsztárként és színésznőként is: új albuma jelenik meg a következő hetekben, és főszerepet játszik Ridley Scott ősszel érkező, igaz történeten alapuló House of Gucci című filmjében, a divatmágnás férje ellen bérgyilkost fogadó Patrizia Reggianit alakítva.

