1. Az anyai nagyapja tulajdonában álló, Bruton Street 17. szám alatti londoni házban született 1926. április 21-én hajnali 2 óra 40 perckor, Elizabeth Alexandra Mary Windsor néven.

2. Az Elizabeth keresztnevet az édesanyja után, az Alexandrát az apai dédanyja (Alexandra királyné) után, a Mary-t az apai nagyanyja (Mária királyné) után kapta.

3. Az egyik ükanyja magyar volt: Rhédey Klaudia erdélyi grófnő, későbbi württembergi hercegné.

4. Gyerekkorában a Lillibet becenév ragadt rá a családban, mert amikor még az „Elizabeth"-et nem tudta kimondani, így hivatkozott saját magára.

5. A születésekor senki sem gondolt rá trónörökösként, hiszen az éppen trónon ülő nagyapja, V. György után nem Erzsébet apja, hanem annak bátyja, Eduárd következett az öröklési rendben. V. György halála után azonban Eduárd csak nagyon rövid időt töltött a trónon, mert lemondott arról, hogy feleségül vehesse a polgári származású, elvált, amerikai szerelmét, Wallis Simpsont. Így Erzsébet édesapja lett a király VI. György néven, Erzsébetből pedig legidősebb gyermekeként első számú trónörökös vált. VI. György küzdelmét a helyzettel a második világháború árnyékában A király beszéde című film is megjelenítette.

6. A második világháború német hadicsapásainak idején komolyan felmerült a lehetőség, hogy a trónörököst Kanadába menekítsék, de a királyi család úgy döntött, nem hagyja magára a nemzetét. Erzsébet a brit hadsereg női haderejében is szolgált, sofőrnek és szerelőnek képezték ki, és mentőautókat is vezetett. Az így megszerzett tudása ellenére soha életében nem kapott jogosítványt. Igaz, olyan se akadt volna, aki elkéri tőle.

7. A napokban elhunyt Fülöp herceggel 1947-ben házasodtak össze, idén novemberben lett volna a 74. házassági évfordulójuk. A görög és dán királyi hercegként született Fülöp az európai uralkodócsaládok legendás összefonódásai révén egyben harmadunokatestvére is volt.

8. Egy kenyai faházban lett belőle királynő. Ott szálltak ugyanis meg a férjével 1952. február 6-án, amikor az édesapját reggel holtan találták az ágyában. Fülöp herceg közölte vele először a hírt.

9. Több mint 69 éve királynő, ezzel pedig ő minden idők leghosszabban trónon ülő brit uralkodója, sőt a világtörténelem leghosszabban hivatalban lévő női államfője is egyben.

10. Az eltelt évtizedek alatt II. Erzsébet alakja olyannyira ikonikussá vált a tömegkultúrában is, hogy számtalan filmben és sorozatban jelenítették őt meg, sőt még Oscar-díjat is nyertek az eljátszásáért. Ebben a cikkünkben részletesen kiveséztük az ilyesfajta „szerepléseit", amelyekhez azóta bátran hozzávehetjük A korona című népszerű sorozatot is.

11. II. Erzsébet maga is szeret tévézni, a kedvenc műsorai között a lóversenyek, a kvízműsorok, a Ki vagy, Doki? és a Bor nem válik vízzé című komédia szerepelnek. De több híres, évtizedek óta futó angol szappanopera (Coronation Street, EastEnders, Emmerdale Farm) forgatására is személyesen kilátogatott.

12. Jelenleg ő a világ egyetlen olyan uralkodója, aki egyszerre több országnak is államfője – hiszen a Brit Nemzetközösség több tagjában (például Kanadában, Ausztráliában vagy Jamaikában) is az angol uralkodó tölti be ezt a szerepet a függetlenedésük után is. De nem csak államfő, hanem a brit hadsereg főparancsnoka és az anglikán egyház feje is egyben.

13. 163 centiméter a hivatalos testmagassága.

14. A 18. születésnapjára kapta az első corgi kutyáját, és ez a fajta örök kedvencévé lett. Az évtizedek során több mint 30 corgi szolgált mellette.

15. Övé a világ egyik legnagyobb bélyeggyűjteménye, és ő az a személy, aki a világtörténelemben a legtöbb különféle bélyegen szerepelt.