Törőcsik Mari már nagyon régóta volt velemi lakos, a település díszpolgára is lett 2018-ban. A településen egy szobrot készülnek állítani a legendás színésznőnek, aki április 16-án hunyt el a szombathelyi Markusovszky kórházban - írja a Ripost.

"Mindenképp szeretnénk méltó emléket állítani neki Velemen. Szobor is készül róla, valamint egy utcát is elnevezünk Mariról. Én azért Marizom, mert tegező viszonyban voltunk. Négy éve költöztem Velembe, 2019-ben lettem polgármester, már akkor novemberben felköszöntöttem a 84. születésnapján. Tavaly, amikor 85 éves lett, a vírushelyzet miatt nem akartam bemenni hozzá, de ő személyesen felhívott és ezt mondta: mi az, hogy nem jössz be?" - nyilatkozta a lapnak Velem polgármestere, Bakos László.