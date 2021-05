Mint írják, amennyiben a járványhelyzet engedi, július 23. és augusztus 1. között valósul meg a Művészetek Völgye. A fesztivál programja már elkészült, az idén több irodalmi, színházi, képzőművészeti udvar nyílik és egy napra az Opera kamion is a helyszínre érkezik.

A közleményben Oszkó-Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját idézik, aki elmondta: nyitottak a tereken, Vigántpetenden és Taliándörögdön is új udvarok indulnak, valamint a vásár részt is kicsit átalakítják, hogy elkerüljék a sokadalmat.

A szervezők szeretnék megünnepelni a fesztivál tavaly elmaradt harmincadik jubileumát. Tíz napon át új életre kel egy-egy korábbi program az elmúlt harminc évből és egy portrékiállítás is nyílik.

Az idén koncertet ad az Erik Sumo Band, Dés László, a Margaret Island, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars és Rúzsa Magdi, hetvenötödik születésnapját ünnepli Hobo, Plusz-Mínusz koncerttel készül a Quimby.

Az eddiginél több irodalmi program várható, Taliándörögdön indít udvart a Petőfi Irodalmi Múzeum, Vigántpetenden Vecsei H. Miklós és a Poket közösség. A kapolcsi evangélikus templomba költözik a Magyar Írószövetség, Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin a Kaláka Versudvarban lehet részt venni.

Hobo előadóestjeivel egy új, vigántpetendi helyszínen várja a nézőket. Az Operaház jóvoltából szintén Vigántpetendre, kamionon érkezik Donizetti vígoperája, a Szerelmi bájital.

A Recirquel a My Land című darabjával tér vissza, az Imre Zoltán Programnak köszönhetően további kortárs táncművészeket is megismerhet a közönség. Táncelőadásokkal, valamint a kortárs művészet és környezettudatosság kapcsolatát vizsgáló programokkal a MANK Artporta is készül. A kapolcsi Kalapos

Kertbe hívják az alkotni vágyókat, ott látható Szőke András és Badár Sándor stand-up estje is.

Kapolcs új főterén a Nemzeti Filmintézet és a Művészetek Völgye közös, Némafilmhez filmzenét! pályázatának döntős alkotói élőzenés filmvetítésen mutatják be műveiket, esténként a százhúsz éves magyar film kínálatából vetítenek alkotásokat.

Új játékteret nyit tánccal, zenével, mesével a gyerekek számára a húsz éves Hagyományok Háza, a Muharay Népművészeti Szövetség programjai a Pest-Buda Udvarba költöznek, az esti koncertek előtt gyerekprogramokat szervez Kőbánya Udvara. A gyerekjogokról informál az Unicef Magyarország, amelynek önkéntesei és fiatal nagykövetei a Harcsa Veronika Udvarban tartanak foglalkozásokat.

Az Aktív Magyarország támogatásával gyalogos, tematikus és e-bike túrák indulnak, bemutatva a környék természeti szépségeit.

Számos programmal készül a Kaláka Versudvar, a Momentán Udvar, a Harcsa Veronika Udvar, Kőbánya Udvara és az elmúlt év feszültségeit feldolgozó beszélgetések, előadások, foglalkozások és közösségi események is lesznek.

A FényArtban a Művészetek Völgye fényfestő verseny nyertesei alkotásaikkal adnak egyedi hangulatot a taliándörögdi Klastromnak. Színdarabokkal és színházi workshopokkal tölti meg idén induló színterét az Újszínház, visszatér a huszonötéves Fonó, meglepetésekkel készül Palya Bea.





Forrás: MTI