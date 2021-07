Volt, ami volt címmel jelent meg Berkes Olivér új dala, amelyhez Miami Vice hangulatú klip is készült. Az újdonságról árult el részleteket az énekes a NYÁR 21-ben Rátonyi Krisztinának és Fodor Imrének, sőt az is kiderült, milyen nagy álma vált valóra.

„Egy újraindítás gomb jutott eszembe, mikor megírtam ezt a dalt a stúdióban. A tavalyi év sok nehézségét szeretném ugyanis lezárni vele" – mondta Berkes Olivér a NYÁR 21-ben Volt, ami volt című újdonsága kapcsán, amelyben reggaeton alapok köszönnek vissza.