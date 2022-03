Tavaly a koronavírus-járvány miatt rendhagyó Oscar-díjátadót rendezett kollégáival Steven Soderbergh a Los Angeles-i Union Pályaudvaron. A gála idén visszatérhetett hagyományos otthonába, a 3400 férőhelyes Dolby Színházba, de a szervezők továbbra is ügyelnek a járvány elleni védekezésre, minden résztvevőtől két negatív PCR-tesztet kérnek a műsor előtt, a nézőtérre pedig csak beoltott vendégek ülhetnek be.

A helyi idő szerint vasárnap 17 órakor (magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor) kezdődő 94. Oscar-díjátadó ceremóniához a "Filmek szerelmesei egyesüljetek" mottót választották a műsor készítői. "A film az egyetlen dolog, amely valóban sokunkat globális közösséggé egyesít" - fogalmazott Will Packer, a gála producere. A műsorban ennek szellemében az idén 60. évfordulóját ünneplő első James Bond-filmről és A keresztapa című 50 éves filmklasszikusról is megemlékeznek.

Az amerikai ABC tévécsatorna által közvetített háromórás Oscar-díjátadó előtt, az élő műsoron kívül kapja meg a díjat nyolc kategória győztese. Ezek egyikében, a produkciós tervezés kategóriában Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője is esélyes az Oscarra, aki március közepén a brit filmakadémia díját már elnyerte kollégájával, Patrice Vermette látványtervezővel.

A gálának évek óta először házigazdája is lesz, ráadásul rögtön három: Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes. A nézettséget akarják növelni azzal az újítással is, hogy átadnak majd egy rajongói Twitter-szavazatok alapján odaítélt közönségdíjat is az év kedvenc filmjének.

Az Oscar-díjat 23 kategóriában adják át, az élő műsorban 15 Oscar-szobrot osztanak ki, a nyolc, műsor előtt díjazott győztes köszönőbeszédét felvételről játsszák be. A gála fénypontjaként, utoljára a legjobb film-kategória borítékját nyitják ki. Ebben a mezőnyben tíz alkotás verseng: A kutya karmai közt, a Belfast, a CODA, a Ne nézz fel!, a Vezess helyettem, a Dűne, a Richard király, a Licorice Pizza, a Rémálmok sikátora és a West Side Story.

15 érdekesség, amit talán te sem tudtál az idei Oscar-gáláról

Csirkepaprikás és somlói galuska is lesz az Oscar-gála menüjében