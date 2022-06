Hálaadáskor debütál az észak-amerikai mozikban Steven Spielberg The Fablemans című, a rendező ifjúságát felidéző filmje - írta meg a The Hollywood Reporter. A Universal stúdió és az Amblin Partners, Spielberg produkciós vállalatának közleménye szerint a november 23-i országos bemutató előtt korlátozottan már november 11-től forgalmazzák New Yorkban és Los Angelesben.