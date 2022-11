Az MTVA megrendelésére és finanszírozásában, a Megafilm Service Kft. gyártásában készülő alkotás országos premierje jövő januárban lesz a Dunán, amelynek november 3-án megjelent werkfilmjében a forgatás kulisszatitkaiba nyerhetnek bepillantást a nézők.

Óriási energiákat mozgósítottak a színészek és az alkotók A helység kalapácsa forgatása alatt. A lendületes és jó hangulatú munka részleteibe avatja be a nézőket a western műfajparódiához kapcsolódó legújabb werkfilm, amelyben egy kocsmai tömegverekedés felvételének kulisszatitkaiiba avatnak be.

Dombrovszky Linda legújabb rendezése nemzetközi szuperprodukciókat idéz, a Petőfi-bicentenárium alkalmára készülő tévéfilmben remek színészek és előadóművészek játszanak.

A főbb szerepekben Pindroch Csabát (Fejenagy), Györgyi Annát (Szemérmetes Erzsók), Gubás Gabit (Amazontermészetű Márta), Szervét Tibort (Harangláb), Cserna Antalt (Lágyszívű Kántor), Hunyadkürti Istvánt (bíró), Nagy Viktort (Bagarja uram) és Ember Márkot (Csepü Palkó) láthatjuk, míg mesélőként Zayzon Zsolt kalauzol végig a történeten.

A forgatás a tordasi Westernfalu mellett Nagyszékelyen, Lóréven, Gyermelyen, Visegrádon, Etyeken és Mátyásföldön zajlott. A film kaszkadőr szakértője, Kósa László elmondta: a tömegverekedés jelenetét mindössze egy nap alatt vették fel, az igencsak látványos akciójelenetek végrehajtásánál pedig megjelent a „riggelés" is. Ez a kifejezés kaszkadőr nyelven kötél segítségével történő reptetéstechnikát jelent, ami Pindroch Csabát komoly kihívások elé állította, de ahogy mondta: a biztonsági próbák után már élvezte a feladatot. Szervét Tibor megerősítette: a munkák során – amelyek igen nagy koncentrációt és odafigyelést követeltek a színészektől – akadt olyan verekedős jelenet is, ami akármelyik Jason Statham filmben megállná a helyét.

A magyar folklór sajátos elegyítése nemcsak a jelmezekben, hanem a zenében is megjelenik. A produkció dalszerzője Ferenczi György, akinek munkásságában egyedülálló módon keveredik a country, a blues, a funky és a rock and roll, így testhezálló feladat volt számára a Petőfi-versek megzenésítése. A költő műveinek belső ritmikája közel áll hozzá, és vallja, hogy a szórakoztatóipar világszerte népzene alapú, márpedig népzenében hazánk "piacvezetőnek" számít.

A filmadaptációban több szereplő is megmutatja énektudását. Ember Márk mellett Györgyi Anna, és Szervét Tibor is dalra fakad, a szereplőknek pedig a zenés jelenetek felvételéhez komoly koreográfiát is el kellett sajátítaniuk.

Petőfi halhatatlan eposzparódiája eredeti szöveggel, modern köntösben, fanyar humorral fűszerezve jelenik meg a képernyőn. Karakterei között mindenki ráismerhet valakire a környezetéből és szembesülhetünk azzal, hogy valamennyiünket ugyanazok a vágyak, érzelmek, indulatok mozgatnak.

A Helmeczy Dorottya - Kálomista Gábor producerpáros jegyzi a filmet, a forgatókönyvíró Somogyi György, az operatőr Hartung Dávid, a vágó Pap Levente, zeneszerző Bolcsó Bálint, látványtervező Valcz Gábor, jelmeztervező Donkó László.