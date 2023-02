Megvizsgálta az amerikai filmakadémia a To Leslie című film népszerűsítési kampányával kapcsolatos panaszokat, és úgy határozott, hogy a filmben szereplő Andrea Riseborough megtarthatja a legjobb színésznői címre szóló Oscar-jelölését - jelentették be helyi idő szerint kedden Los Angelesben.

A filmakadémia a múlt héten kezdte vizsgálni, hogy történt-e szabálytalanság a To Leslie című film kampánya során. Amiatt merültek fel kétségek, hogy röviddel az Oscar-jelölések hivatalos bejelentése előtt számos híresség vett részt a film promóciójában, és több nagy hollywoodi név népszerűsítette a brit színésznőt a közösségi médiában is. A film rendezőjének, Michael Morrisnak a felkérésére például Kate Winslet, Charlize Theron, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Amy Adams és Courteney Cox is szervezett vetítést a To Leslie című filmnek. Emiatt már-már úgy tűnt, az agresszív kampánnyal mintegy "benyomták" Riseborough-t a jelöltek közé.

Riseborough jelölése meglepetést keltett, mert a To Leslie, amelyben a színésznő egyedülálló, alkoholizmusba menekülő anyát játszik, kevéssé ismert a nagyközönség előtt.

Az amerikai filmakadémia mindenesetre úgy döntött, nem minősül szabálytalannak a film támogatói kampánya, bár a közösségi médiában folytatott stratégiák "aggodalomra adnak okot", és ezekkel az ügy közvetlen illetékesei foglalkoznak is.

Nem példa nélküli, hogy a filmakadémia visszavonjon Oscar-jelölést szabálytalan kampányolás miatt. A hollywoodi hírességek által szervezett vetítések bevett gyakorlatnak számítanak a filmes díjszezonban, de azt szigorúan szabályozzak, hogy a díjakról szavazó akadémiai tagokkal milyen módon lehet kapcsolatba lépni. Bill Kramer, az amerikai filmakadémia igazgatója közölte, az idei szezon lezárulta után tisztázni fogják a szabályok egyes részleteit, hogy a jövőben a filmes kampányokat illetően ne merülhessen fel a részrehajlás gyanúja. Az akadémia arra törekszik, hogy az Oscar-díjakat kizárólag az alkotások művészi és technikai érdemei alapján ítéljék oda - tette hozzá Kramer.A legjobb színésznő kategória jelöltjei a Szöszi főszerepét játszó Ana de Armas, valamint Cate Blanchett (Tár), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (A Fabelman család) és Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor).