Az édesanyja még a biciklizéstől is óvta, mégis harcművész, majd akciósztár lett. A lányai kedvéért vállalta el az utolsó filmjét, miközben komoly betegséggel küzd. 60. születésnapját ünnepli a filmcsillag Jet Li, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Repülőgépről kapta a nevét

1963. április 26-án Pekingben született, Li Lien-csie néven. Mint a nemzetközi karriert építő távol-keleti színészek többsége, ő is választott magának egy nyugati füllel könnyebben megjegyezhető művésznevet. A Li-t megtartotta, a Jet pedig a sugárhajtású repülőgépekre utal, mivel a karrierjét is olyan gyorsan akarta minél magasabbra juttatni.

Az apja halála miatt nem tanult meg biciklizni

Az édesapját tragikus hirtelenséggel vesztette el, ráadásul Li nem is emlékezhet rá, mivel csak kétéves volt a halálakor. Az édesanyja ezután mindentől féltette a kisfiát, és olyannyira óvta a legkisebb sérülésveszélytől is, hogy biciklizni sem engedte megtanulni.

Az edzője vásárolt neki húst

Nyolcévesen kezdett el harcművészetekkel foglalkozni, miután felfedezte őt egy legendás edző, Vu Pin. A családja azonban nem tudott megfelelő táplálkozást biztosítani számára az élsporthoz, ezért aztán a kiemelkedő tehetségét látva Vu Pin a saját pénzéből vásárolta számára a húst, hogy meglegyen a szükséges fehérjemennyiség. Rövidesen már sorra nyerte a versenyeket a nála idősebbek között, és 18 évesen végül egy sérülés miatt kellett abbahagynia a sportot: ekkor fordult a filmezés felé.

A feleségének tett ígérete miatt utasított vissza egy Oscar-díjas filmet

Kínában és a hongkongi filmiparban már a nyolcvanas évek alatt sztár lett, Hollywoodot pedig az ezredforduló környékén hódította meg. Ebben óriási lépést jelenthetett volna számára az Oscar-díjas Tigris és sárkányban való szereplés, amit fel is ajánlottak neki. Ő azonban visszautasította a lehetőséget, mert a feleségével volt egy megállapodásuk: amikor a párja gyermeket vár, Li nem megy el otthonról forgatni.

Négy lány apukája

Kétszer nősült meg, 1987 és 1990 között az egykori sportolótárs, Huang Csiu-jen, 1999 óta a színésznő Nina Li Cse a felesége. Mindkét házasságából két gyermeke született, és mind a négyen lányok.

Még sosem unatkozott

A szabadidejében tollaslabdázni és pingpongozni szeret, esetleg biciklin kirándulni, otthon pedig olvasni és meditálni. Gyűjti a ritka tibeti dzi köveket, és saját bevallása szerint még soha életében nem találkozott az unatkozás érzésével.

Ezt a három filmjét nézd meg

A saját filmjei közül három olyan alkotásra büszke a leginkább, amelyek közvetítik azt a három üzenetet, amiket ő is a legfontosabbnak tart. A Hős (2002) szerinte arról szól, hogy egyetlen ember szenvedése sosem lehet olyan fontos, mint egy nemzeté, A nyakörv (2005) azt üzeni, hogy sosem az erőszak a megoldás, a Jet Li – Félelem nélkül (2006) pedig arról mesél, hogy az ember legnagyobb ellensége saját maga.

Súlyos betegséggel küzd

2010-ben diagnosztizáltak nála egy olyan pajzsmirigy-betegséget, ami alvási problémákat, izomgyengeséget, szorongásos zavarokat és szívproblémákat is okozhat. Az akciósztárnak le kellett állnia a fizikailag megterhelő filmszerepekkel is, mert az orvosai figyelmeztették: ha nem vált életmódot, akár tolószékbe is kerülhet.

Csak a lányai kedvéért tért vissza a mozivászonra

2016 óta lényegében visszavonult a színészettől, és csak egyetlen alkalommal tett kivételt. A Mulan élőszereplős változatában eljátszotta a kínai császárt, mivel ehhez nem kellett fizikailag megterhelő jeleneteket vállalnia, és mert a lányai óriási rajongói az eredeti Disney-rajzfilmnek.

Az oktatás alapján választott lakhelyet

Rendelkezik kínai és amerikai állampolgársággal is, élt Hongkongban is - még a Kínához való visszacsatolása előtt - de a végleges lakhelyét mégis Szingapúrban találta meg. Azt nyilatkozta, hogy az oktatási rendszer magas színvonala miatt választotta a délkelet-ázsiai miniállamot, mivel fontos számára a gyerekei jövője.