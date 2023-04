Ferenc pápa történelmi látogatásra érkezett Budapestre, a magyar főváros legújabb turisztikai szenzációja és kulturális produkciója pedig méltó módon kívánta köszönteni a jelenlegi egyházfőt.



A Madame Tussauds Budapest hamarosan megnyitja kapuit nagyközönség előtt 51 figurával, köztük 17 magyar személyiségével. A figurák kiléte szigorúan titkos, azonban most az elsőről lehullott a lepel: Ferenc pápát ábrázolja. A jelenlegi egyházfőről ez a második Madame Tussauds ábrázolás, az eddigi egyetlen figurát 2015-ben leplezték le New Yorkban. Az amerikai metropoliszban is a pápai vizit előtt tisztelegve mutatták be a viasz-alkotást. A közönség most a pápa élethű figurájának néhány részletét láthatja a közreadott hivatalos felvételeken, azonban a megnyitó után bárki „találkozhat" a jelenlegi egyházfővel, sőt közös fotót is készíthet vele.

A budapesti figura alkotása során nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a pápa tekintetét, gesztusait, testtartását, valamint ruháját is hitelesen adják vissza. Ferenc pápa ruházatát és ékszereit az egyházi viseletek szakértői állították össze. A Madame Tussauds-nál minden figurán nagyjából 25 világszerte elismert művész dolgozik a London melletti műhelyben és egy-egy alkotás elkészítése átlagosan három hónapot vesz igénybe. Az angliai műhelyből szállítják a figurákat a világ minden pontjára.



Ferenc pápa magyarországi tartózkodását péntekről vasárnapig folyamatosan követhetitek a HírTV-n. Az előkészületekről és a Szentatya programjáról minden részlet megtalálható a HírTV oldalán.