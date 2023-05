Az akcentusa miatt változtatta meg a nevét

1978. május 22-én Jennifer Michelle Goodwin néven született a Tennessee állambeli Memphisben, és itt is nőtt fel. Ennek a régiónak az akcentusa szerint a Jennifert úgy szokás ejteni, hogy Ginnifer, ezért aztán a színésznő igazából azért választotta ezt a művésznevet, hogy mindenki úgy mondja ki a nevét, mint amit ő otthon megszokott.

Művészcsaládba született

Az édesapja a híres énekes Roy Orbinson zenekarát vezette, később pedig zenei stúdiót igazgatott Memphisben. A húga, Melissa Goodwin Shepherd animációs szakemberként dolgozik, többek között a Robot Chicken sorozaton is, amiben Ginnifer Goodwin is közreműködött szinkronhangként.

Egyszerre két vallás szerint nevelték

Apai ágon angolok és skótok, anyai ágon zsidók az ősei. A szülei megkeresztelték, és unitárius templomba is jártak közösen, de bar-micvót is tartottak neki, és zsidó nyári táborokba is járt. Saját magát a vallást elhagyó, majd ahhoz visszataláló zsidónak tartja.

Igazi shakespeare-i színészképzésben részesült

Amerikai színészektől szokatlan módon Angliába ment tanulni: a Boston University drámatagozatának elvégzése után a neves londoni királyi színiakadémián képezte tovább magát, majd a Shakespeare Intézet diákjaként tanult tovább.

A bohóckodás nem megy neki

Legalábbis a szó szerint vett bohóckodás, hiszen a vígjátéki szerepekben igencsak jól teljesít. De igazi bohócként kudarcot vallott, amikor kíváncsiságból beiratkozott egy bohóctanfolyamra, de egyszerűen nem ment neki a dolog.

Beteljesítette a gyerekkori álmát

Kevesen mondhatják el magukról, hogy szó szerint teljesült a legmerészebb gyerekkori álmuk is, de Ginnifer Goodwinnek ez megadatott. Kislányként arról ábrándozott, hogy egyszer majd Disney hercegnő szeretne lenni, az Egyszer volt, hol nem volt sorozat pedig nem csak a karrierje legnagyobb sikerét hozta el, de ennek révén évekig ő lehetett Hófehérke is.

Csak 22 évvel öregebb az unokájánál

Az Egyszer volt, hol nem volt egy olyan kisvárosban játszódik, ahol száműzött mesehősök élnek, emiatt pedig némileg megkavarodnak a rokoni viszonyok és az életkorok is. Így például a sorozatban Hófehérke lányát alakító Jennifer Morrison mindössze egyetlen évvel fiatalabb Ginnifer Goodwinnál, az unokáját játszó Jared Gilmore-ral pedig csupán 22 év a korkülönbség.

A Szőke Herceghez ment feleségül

A sikersorozata a magánéleti boldogságot is elhozta a számára: az Egyszer volt, hol nem volt forgatásán szerettek egymásba a Szőke Herceget játszó Josh Dallasszal. 2014 óta tart a házasságuk, és két fiuk született.

Visszatért a húsevő életmódhoz

Oly sok hollywoodi sztárhoz hasonlóan ő is sokáig esküdött a vegán étrendre, de aztán olyan egészségügyi problémái támadtak, amelyek miatt inkább újra felvette az állati eredetű ennivalókat is a menüjébe.

Őrült vígjátékban érkezik a mozikba

Az utóbbi időben leginkább a tévéképernyőkön találkozhattak vele a nézők a Pivoting című sorozat egyik főszerepében, és a Zootropolis+ animációs széria révén, amiben ismét ő adta Judy Hopsz hangját. 2023-ban a Buddy Games: Spring Awakening című őrült komédiában tér vissza a mozivásznakra, amiben egy barátjuk hamvaival utazó pasitársasággal keveredik zűrös ügyekbe.