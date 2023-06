Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte, hogy az elemzésük 152 rádió önbevalláson alapuló műsortükrét dolgozta fel különböző változók alapján. Az elsődleges adattisztítást követően néhány rádió lemorzsolódott az összesítésből, 152 adó esetében azonban sikeres volt az adatgyűjtés, így egy 22,7 millió soros adattábla állt elő. Az elemzés szerint a teljes kínálatban a legtöbbet játszott zenekarnak a Wellhello számított, amelynek dalai átlagosan hatévesek voltak. Majdnem négyszer annyiszor hallhattuk a zenekart, mint a huszadik helyezett Soulwave-et.



A népszerű művészek között feltűntek olyanok, akik csak néhány éve adták ki a számaikat, de megjelentek főként az előző évezredben tevékenykedők, így a Republic zenekar és a Mária Rádió által sokat játszott Szentpéteri Csilla is. A külföldi művészek közül egy albán származású amerikai énekesnő volt a legnépszerűbb: Ava Max. Friss, átlagosan egyéves dalokat hallhatott tőle a közönség. A második helyezett Ed Sheeran, a háromszoros Grammy-díjas angol énekes volt.





A vizsgált rádiók több mint 12 ezerszer játszották le a Szikora Róbert közreműködésével készült ValMar szerzeményt, az Úristent, amely 2022-ben jelent meg. A top20 külföldi zeneszám között csupán négy 2020-as található, a többi mind frissebb. A legnépszerűbb számot - a dal címe ABCDEFU - Gayle énekelte és 11 ezernél is többször volt hallható a magyar kereskedelmi, közösségi, de még a közszolgálati rádiókban is.



Jellemzőnek nevezték, hogy a hálózatos szolgáltatók ugyanazt a zenészt részesítik előnyben, így a Karc FM az Edda Műveket és az LGT-t, a Magyar Katolikus Rádió Kövi Szabolcsot és a The Crossoverst, a Mária Rádió a Gáspár Károly Triót, Győrfi Albertet és Szentpéteri Csillát, a Best FM a Kowalsky meg a Vegát, a Szent István Rádiók a Magyar Állami Operaház Kórusát, a Rádió 1 pedig a Wellhellot. Rúzsa Magdi, a harmadik legtöbbször játszott magyar művész számos, egymástól független rádió kínálatában is előszeretettel szerepelt 2022-ben.



Az NMHH adattisztításának eredményeként az adatbázisban található "legidősebb" zene 72 éves, 1949-es kiadású, a "legifjabb" pedig 2022-es. A 152 rádiónál 10,46 év volt az átlagos életkor (külföldi: 11,56, magyar: 9,44). A legrégibb zenéket a Rock FM biztosította (29,2 év), rajta kívül a Dankó Rádión (23,3), nevéhez híven a Retro Rádión (23), a Rádió Antritton (21,2) és a budapesti Karc FM-en (21,1) szóltak átlagosan húsz évnél idősebb slágerek.