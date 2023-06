Kétszer is elvesztette a látását, az anyja nevén lett sztár, nemes bosszút állt az egykori iskoláján, és időskorában sem lassít, karrier és gyerekek terén sem. 80. születésnapját ünnepli a színészlegenda Malcolm McDowell, akit a jeles alkalomból egy nagy adag róla szóló érdekességgel köszöntünk.

Az anyja nevén lett sztár

1943. június 13-án az angliai Leeds városában született Malcolm John Taylor néven. Amikor elkezdett a színészettel foglalkozni, már volt egy Malcolm Taylor a szakmában, így ki kellett találnia egy másik művésznevet magának. Az édesanyja lánykori vezetéknevét, a McDowellt választotta.

Az apja elitta a családi vagyont

Az édesanyja szállodában, az édesapja pedig katonaként dolgozott, majd a leszerelése után egy kocsmát üzemeltetett. Közben viszont súlyos alkoholizmussal küzdött, aminek az lett az eredménye, hogy elitta a kocsmájukat is.

Nemes bosszút állt az egykori iskoláján

Már 11 éves korában egy bentlakásos iskolába küldték a szülei, amit utált. Rossz magaviselete miatt rendszeresen fizikai fenyítést is kapott, emellett pedig a hosszú és unalmas iskolai beszédeket gyűlölte a legjobban. Ezért aztán, amikor híres színész lett, és az egykori iskolája visszahívta ünnepi beszédet tartani, ő mindössze egyetlen mondattal letudta az egészet.

A második filmje lett az első

Volt honnan merítenie tehát a lázadó diák karakteréhez, ami rögtön az első filmje, az angol filmtörténet egyik klasszikusává váló Ha... című alkotás révén elhozta számára a hírnevet. Valójában ez már a második film volt, amiben játszott, de az egy évvel korábbi Szegény tehén végleges változatából kivágták az egyetlen jelenetét.

Halálos fenyegetéseket kapott egy legenda megöléséért

Világsztárrá Stanley Kubrick hírhedt kultuszfilmje, a Mechanikus narancs tette, és egyben be is skatulyázta: ezután jellemzően negatív karaktereket osztottak rá. A Star Trek: Nemzedékekben például ő játszotta azt a főgonoszt, aki megöli a legendás hőst, Kirk kapitányt, ami miatt aztán halálos fenyegetéseket is kapott a rajongóktól.

Kétszer is elvesztette a látását

A Mechanikus narancs nevezetes szemkipeckelős jelenetének felvétele közben véletlenül megkarcolták a szaruhártyáját, ami időleges látásvesztéssel járt számára. 2012-ben pedig a retinája vált le, és csak egy 3 és fél órás sürgősségi műtét tudta megmenteni a vakságtól.

Heti 1000 dollárt költött kokainra

A nyolcvanas évek közepén akadt egy meglehetősen zűrös időszaka, amikor alkohol- és drogfüggőséggel is küzdött, akár heti 1000 dollárt (mai értéken körülbelül 1 millió forintot) is elköltve kokainra. Természetesen a karrierje is megsínylette ezt az életmódot, és jobbára csak B-filmekben kapott szerepeket. A kilencvenes években kitisztulva újra kellett építenie a karrierjét.

Már régóta amerikai, de hivatalosan csak most lett az

A hetvenes évek végén költözött át Angliából a tengerentúlra a több munkalehetőség reményében, és időközben annyira megkedvelte Amerikát, hogy végleg ott telepedett le: az otthona Los Angeles egyik északi külvárosában található. Az amerikai állampolgárságot viszont csak a közelmúltban vette fel, 2021. május 31-én posztolta az erről szóló hírt az Instagramon.

65 éves volt a legkisebb gyereke születésekor

Háromszor nősült meg, 1975 és 1980 között a színésznő Margot Bennett, 1980 és 1990 között a hollywoodi sztár Mary Steenburgen volt a felesége, 1991 óta pedig Kelley Kuhr oldalán él házasságban. Öt gyereke született, közülük a legfiatalabb, Seamus 2009-ben.

80 felett sem lassít

Egyáltalán nem tervez visszavonulni a nyolcadik X betöltése után sem, sőt folyamatosan dolgozik. Az iparági hírek szerint jelenleg nem kevesebb, mint 13 filmje és sorozata vár elkészülten bemutatóra, forgatják éppen, vagy áll előkészítés alatt.